PGA DFS choisit cette semaine pour DraftKings & FanDuel ⋆ .

PGA DFS regorge de tonnes d’informations utiles, mais parfois cela peut être écrasant. Si c’est la première fois que vous visitez l’article, cet aperçu statistique se concentrera sur la forme récente, l’historique des cours, les coups gagnés et les statistiques de la vieille école. Je fournirai des notes et une fiche technique avec des conseils de golf DFS pour vous aider avec vos choix PGA DFS cette semaine pour les concours de golf Fantasy quotidiens DraftKings et FanDuel dans chaque catégorie. Cette semaine, l’accent est mis sur le championnat des voyageurs au TPC River Highlands.

Choix de la PGA DFS cette semaine : le championnat des voyageurs

Heureusement, il y a près de 20 ans d’informations sur l’historique des cours cette semaine, nous savons donc exactement comment cela se joue et comment gagner ici. Bien que TPC River Highlands puisse être du côté le plus court des parcours du PGA Tour, il offre à tout type de golfeur la possibilité de gagner, qu’il soit court ou long.

Formulaire récent

L’incroyable course s’est terminée pour Garrick Higgo la semaine dernière, quelque peu attendu compte tenu de toute sa trajectoire de vie. Désormais membre à temps plein du PGA Tour, Higgo pourra jouer où il veut sur le circuit pendant deux ans, alors ne soyez pas surpris de le voir jouer une tonne de golf ici dans la prochaine étape pour essayer d’apprendre le PGA Tour. . Cela viendra inévitablement avec un peu de variance dans son jeu. Pourtant, il mène le tournoi avec cinq top-10 au cours de ses 11 dernières semaines.

Seul Scottie Scheffler a quatre, et un paquet de noms s’enregistre avec trois. Paul Casey, deux fois finaliste au Travelers Championship, travaille sur trois top-10 consécutifs. Guido Migliozzi, qui a continué son incroyable forme chaude, a également trois top 10 consécutifs et est probablement juste un coup dur pour gagner le statut sur le PGA Tour. Abraham Ancer, Cameron Smith et Sam Burns tous ont trois top-10 mais ont raté la coupe la semaine dernière. Charley Hoffmann et Brian Harman ont cinq top-25 au cours des 11 dernières semaines, mais chacun d’eux n’a qu’un top-10. À des prix spécifiques, cependant, ils ont fourni une tonne de valeur. Harman la semaine dernière en est un excellent exemple. Docteur Redman travaille également sur quatre coupes droites, avec deux top 10 et une deuxième place dans sa dernière épreuve.

Négatif

Cela a été une partie de golf difficile pour Brian Gay, qui a raté sept coupes consécutives au cours des 11 dernières semaines. Pierre Malnati suit également cette tendance, après avoir raté quatre matchs de suite, tandis que Liste de Luc en a raté trois. Tom Hoge et Kévin Kisner ont raté six coupes au cours des 11 dernières semaines, mais les deux ont trouvé le week-end la semaine dernière à San Diego, signalant peut-être de bonnes choses à venir. En tout, il y a 16 golfeurs sur le terrain qui ont raté au moins cinq coupes au cours des 11 dernières semaines.

Meilleurs choix PGA DFS basés sur la forme récente Scottie Scheffler (9 600 $) Guido Migliozzi (7 200 $) Doc Redman (7 600 $)

Historique du cours à TPC River Highlands

Personne n’a été aussi bon ou constant à TPC River Highlands que Casey au cours des sept dernières années. Depuis 2015, il fait le déplacement chaque année, son pire résultat étant la 32e. Il a quatre autres top cinq, dont deux finalistes, et on pourrait dire que Casey pourrait être le golfeur vedette de chacune de ces deux premières sections.

Bryson De Chambeau de retour à neuf à Torrey dimanche le hantera probablement un peu, car un fan frappant et frappant des balles de golf au milieu du tournoi n’était pas quelque chose que DeChambeau pouvait sortir de son esprit. Au moins, il connaît assez bien ce cours. En fait, il a fait la coupe au cours de chacune des cinq dernières années, s’améliorant à chaque départ, commençant par un 47e en 2016 et obtenant son meilleur résultat l’an dernier, terminant sixième. Dustin Johnson n’est venu ici qu’une seule fois au cours des sept dernières années, pour une raison quelconque, et c’était l’année dernière quand il a gagné.

Harman apparaît également dans ces deux catégories, se classant trois fois dans le top 10 depuis 2015. Kevin Streelman, qui était le plus proche de Johnson au moins l’année de l’événement, est également l’un des rares autres avec plusieurs top 10 ici depuis 2014. Streelman en a trois, dont la victoire en 2014. Keegan Bradley, Brendan Steele et Bubba Watson sont les trois autres golfeurs avec plusieurs top 10 ici au cours des sept dernières années. Watson, plusieurs fois vainqueur de l’événement, tentera de se débarrasser d’un mauvais samedi à San Diego à la recherche de son premier top cinq depuis un certain temps.

Négatif

Nick Taylor mène la catégorie un ne veut pas mener, ayant raté trois coupes consécutives ici et n’ayant fait qu’un essai sur cinq, se classant 64e. TPC River Highlands et Taylor ne s’enchevêtrent tout simplement pas. Michael Thompson est dans un bateau similaire mais a résisté à la tendance des coupes manquées, arrivant 46e l’année dernière. Brian Gay n’a pas résisté, cependant, ratant ses quatre dernières tentatives ici. Quelques autres grands noms ont eu des niveaux de succès variables ici. Patrick Roseau et Harris anglais ont chacun raté le cut trois fois depuis 2o14, mais ils ont également au moins un top-10 et deux top-25.

Meilleurs choix PGA DFS basés sur l’historique du cours Bryson DeChambeau (11 100 $) Paul Casey (9 900 $) Kevin Streelman (9 400 $)

Coups gagnés

Alors que la semaine dernière des drivers ont été utilisés sur chaque trou qui n’était pas un par 3, ce ne sera pas le cas ici. Un parcours qui ne mesure que 6 900 mètres sera toujours un parcours de golf de second plan, de sorte que ceux qui sont capables de chauffer avec les fers la semaine dernière en sortiront victorieux.

T-shirt Strokes Gained au vert

Bryson DeChambeau Patrick Cantlay Brooks Koepka Paul Casey Keegan Bradley Tony Finau Dustin Johnson Charley Hoffman Aaron Wise Doug Ghim Daniel Berger

T-shirt Strokes Gained Off

Bryson DeChambeau Jhonattan Vegas Bubba Watson Joaquin Niemann Luke List Brooks Koepka Patrick Cantlay Scottie Scheffler Keith Mitchell Dustin Johnson Coups gagnés en approche Paul Casey Russell Henley Keegan Bradley Emiliano Grillo Matthew NeSmith Charley Hoffman Daniel Berger Brooks Koepka Doug Ghim Sam autour de Kevin Green Coups gagnés Byeong Hun An Patrick Cantlay Rickie Fowler Tony Finau Patrick Reed Wyndham Clark Ian Poulter Dylan Frittelli Francesco Molinari Coups gagnés Putting Zach Johnson Patrick Reed Chesson Hadley Ian Poulter Kris Ventura Patton Kizzire Cameron Smith Brian Harman Cameron Tringale Hunter Mahan

Pour les coups annuels gagnés dans les rangs, cliquez ici.

Meilleurs choix PGA DFS basés sur les coups gagnés Brooks Koepka (10 700 $) Sam Burns (7 700 $) Patrick Reed (10 000 $)

Statistiques de la vieille école

Il y a quelques choses qui seront importantes cette semaine. Quelques-uns des plus seront la mise en retard ou la mise de l’extérieur de 25 pieds et la proximité du trou puisque les fairways devraient être plus élevés cette semaine.

Conduite totale

Scottie Scheffler Keegan Bradley Paul Casey Hudson Swafford Harris Anglais Dustin Johnson Emiliano Grillo Joaquin Niemann Jason Day Matthew NeSmith

Proximité

Emiliano Grillo Vaughn Taylor Kyle Stanley Russell Henley Doug Ghim Chez Reavie Hank Lebioda Russell Knox Chris Kirk Francesco Molinari Scrambling 10-20 yards Chris Kirk Cameron Tringale Paul Casey Pat Perez Patrick Cantlay Brandon Hagy Harris Anglais Brian Stuard Patton Kizzire Kevin Na 3 Putt Avoidance > 25 Pieds Cameron Tringale Kevin Kisner Anirban Lahiri Jason Day Ryan Armor Chris Kirk Mackenzie Hughes Austin Cook Patrick Reed Brendon Todd

Meilleurs choix PGA DFS basés sur une analyse statistique Cameron Tringale (7 600 $) Chris Kirk (7 300 $) Jason Day (7 500 $)

