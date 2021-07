PGA DFS Expert choisit cette semaine British Open ⋆ 10z viral

Tous mes choix, contenus et contenus PGA DFS visent à fournir des informations qui vous aideront avec toutes vos files d’attente DraftKings et FanDuel et vos décisions de pari de la meilleure façon possible. Ceci est le dernier des documents écrits d’une semaine pour le British Open au Royal St. Georges, et maintenant c’est GRATUIT !

Obtenez un dépôt instantané de 100% jusqu’à 100 $ avec le code promotionnel Awesemo

*** Obtenez un SNEAK PEEK avec nos données premium gratuites, nos outils et notre contenu du jour, l’outil Awesemo Premium PGA Top Golfers. ***

Je suis avant tout un joueur GPP PGA DFS et j’aime créer jusqu’à 450 alignements différents. En tant que telles, ces allocations ne sont probablement pas exactes, mais ce sont des cibles pour les PPM à entrée de masse. Si c’est la première fois que vous le lisez, passons en revue ce que vous pouvez y trouver.

Index de l’article Clé/Légende Récapitulation de la semaine dernière Programme télévisé et mise à jour météo Tout mon pool de joueurs Notes sur les joueurs les plus crayeux Clé/Légende

Les sections suivantes définissent qui jouera et à quelle allocation recommandée vous devriez les jouer :

Noyau : Nous commencerons par ces golfeurs dans chaque alignement. Au moins deux de mon noyau seront dans chacun des alignements. PFs : Nous avons tous nos gars, et ce sont les miens. Ils seront dans le pool de joueurs à un minimum de 20%. Chalk Zone : Ces golfeurs devraient être les golfeurs les plus populaires de la semaine. Ils sont censés appartenir à une large population, et donc, dans un GPP massif, une programmation gagnante n’aura probablement pas plus d’un des gars répertoriés dans ce domaine. Suppléants : Sur le PGA Tour, les suppléants ont la chance d’être sur le terrain chaque semaine. Cependant, cela arrive tout le temps en raison de blessures. Cette section identifiera quelques alternatives de programmation qui peuvent aider à remplir une programmation tout en offrant un avantage décent. Allocation recommandée : le pourcentage de temps pendant lequel le golfeur devrait être dans vos files d’attente, ou du moins ce que nous préconisons. Propriété projetée : Le pourcentage que le terrain aura déclaré golfeur dans leurs alignements. Écart : La différence entre l’allocation recommandée et la propriété projetée. Un écart favorable vous donne un effet de levier.

Découvrez les choix de golf fantastiques quotidiens préférés de Jason Rouslin cette semaine avec ce Top 5 des dormeurs PGA DFS pour DraftKings et FanDuel, avec des joueurs comme Justin Rose et Adam Scott.

Météo prévue et où regarder

Programme TV

Jeudi 15 juillet : 4 h-15 h HE (Golf Channel)

Vendredi 16 juillet : 4h-15h (Golf Channel)

Samedi 17 juillet : 5-7 h (Golf Channel); 7h-15h (NBC)

Dimanche 18 juillet : 4h-7h (Golf Channel) ; 7h-14h (NBC)

Programme de diffusion jeudi et vendredi

Couverture exclusive Peacock Round 2: 1 h 30-4 h HE

Couverture de groupe en vedette : 3h-15h

Couverture des trous en vedette (trous 14-16) : 5h30-15h

Couverture exclusive Peacock Round 1: 3-4 heures du matin

Horaire de diffusion samedi et dimanche

Couverture de groupe en vedette : 6 h-14 h HE (Paon)

Couverture des trous en vedette (trous 14-16) : 7h-13h (Paon)

Couverture de groupe en vedette : 5h-13h (Paon)

Couverture des trous en vedette (trous 14-16) : 6h-12h (Paon)

Météo prévue

Pour le dire légèrement, le temps est très imprévisible, surtout dans ces parties du monde. Étant donné que le parcours n’a absolument aucune défense contre le vent venant de la mer, il sera là et dans le visage des golfeurs, venant de côté et de dos toute la semaine. Une brise constante de 20 mph soufflera en permanence pendant au moins les deux premiers jours. Les prévisions étendues ne sont pas tout à fait disponibles sur windfinder.com.

Choix du British Open PGA DFS | DraftKings et FanDuel

Choix pour DraftKings et FanDuel

Les files d’attente

DraftKings : 13 équipes de créateurs de 100 millions de dollars FanDuel : 3 équipes de monstres de 555 $

Statistiques

Nombre de joueurs utilisés : 48 Nombre de joueurs utilisés dans plusieurs alignements : 22 Nombre le plus élevé d’alignements pour un golfeur : 6 (Spieth), 5 (Thomas et Rahm), 4 (Cantlay)

Comme c’est souvent le cas avec les majors, les meilleurs joueurs du monde sont ici et remplissent généralement les classements. Obtenir la bonne combinaison d’entre eux est ce qu’il faut pour gagner.

Jon Rahm (11 300 $ DraftKings / 12 300 $ FanDuel)

La forme et la motivation de Rahm sont à la fois trop difficiles à laisser passer, étant même le golfeur le plus cher et l’un des golfeurs les mieux possédés de l’ardoise. Il n’inspire pas autant confiance qu’à l’US Open, mais c’est plus orienté parcours qu’autre chose. Ce parcours de golf amène d’autres golfeurs dans le mélange plutôt que le parcours ne convient pas aussi bien à Rahm.

Écrasez vos concours PGA DFS avec des outils et des données du #1 DFS Player

Brooks Koepka (10,700 $ DraftKings / 11 800 $ FanDuel)

Sur FanDuel il n’y avait pas assez de salaire pour monter jusqu’à Rory McIlroy, donc Koepka obtient cette place. Ils ont chacun deux files d’attente dans les 100 $ cette semaine, mais le salaire a été le facteur décisif dans FanDuel. De plus, Koepka a terminé parmi les 20 premiers dans 17 de ses 20 derniers tournois majeurs.

Jordan Spieth (9 700 $ DraftKings / 11 600 $ FanDuel)

Il a été dit que le British Open est le plus difficile à être bon les premières fois, mais pour Spieth, cela n’existe pas. Il est 7-en-7 avec trois top-10, dont une victoire. Il adore ce style de golf et savoure les mauvais rebonds car il est le meilleur pour en sortir.

Justin Thomas (9 600 $ DraftKings / 11 400 $ FanDuel)

Alors que Spieth a eu beaucoup de succès, Thomas n’a pas. Cependant, après le premier tour du British Open 2017, il était troisième après le premier jour. Puis, en 2019, à Portrush, les choses ont finalement commencé à bouger, terminant 11e. Il a eu une excellente année au green, en particulier avec le jeu de fer et autour du green. Son putter, cependant, a été atroce. Mais un changement la semaine dernière où il a changé le manche de son putter a semblé vraiment attirer son attention. Il a gagné un coup sur le green et un autre couple autour du green à l’Open écossais la semaine dernière – un grand signe de ce qui pourrait être en magasin ici à Sandwich.

Louis Oosthuizen (9 300 $ DraftKings / 11 100 $ FanDuel)

À ce stade, il n’est tout simplement pas intelligent d’affronter Oosthuizen dans les tournois majeurs, en particulier celui qui pourrait être conçu sur mesure pour qu’il gagne.

Patrick Cantlay (8 900$ DraftKings/10,700$ FanDuel)

L’une des meilleures valeurs au tableau sur les deux sites, Cantlay a tout fait cette année. Il a établi des records de score et remporté des tournois, et pourtant il ne reçoit pas beaucoup d’amour cette semaine.

Patrick Reed (8 800 $ DraftKings / 10 600 $ FanDuel)

Reed a effectué huit coupes consécutives, chaque arrivée se classant dans le top 32 du tournoi. Reed est l’un des jeux les plus sûrs du plateau d’un majeur. Son avantage est peut-être un peu plafonné étant donné qu’il n’a pas de top cinq, mais étant donné que sept des huit ont terminé dans le top 20, il a beaucoup de place pour aider à gagner un concours sur un plus petit champ.

Obtenez un dépôt instantané de 100% jusqu’à 100 $ avec le code promotionnel Awesemo

Scottie Scheffler (8 200 $ DraftKings / 9 700 $ FanDuel)

Possédant le meilleur jeu court de tous les grands joueurs débutants ici cette semaine, Scheffler s’est avéré être un digne compétiteur dans les tournois majeurs. Il a trois top-10 dans ses cinq derniers tournois majeurs, tous les classements se classant dans le top 20.

Adam Scott (8 100 $ DraftKings / 9 600 $ FanDuel)

Scott a été un peu perdu dans le shuffle cette semaine, il entre sans doute dans l’une de ses meilleures formes de l’année. Tout a commencé à cliquer chez les voyageurs, quelque chose qu’il va sûrement prendre en compte cette semaine.

Shane Lowry (7 900 $ DraftKings / 9 800 $ FanDuel)

Lowry, le champion en titre de l’événement, entre dans une très bonne forme. Son jeu a été construit pour cet événement, mais le succès a varié. Avec des fans de retour en force, Lowry cherchera à revenir à la suite, ce qui serait la première répétition depuis 2007-2008 lorsqu’un autre Irlandais, Padraig Harrington, est allé dos à dos.

Harris English (7 300 $ DraftKings / 9 200 $ FanDuel)

La forme de l’anglais est indéniable. Il a une victoire, un top cinq et un autre top-15, ce qui aurait été un top cinq sans une bévue de dimanche neuf. Il est peut-être dans la meilleure forme que quiconque au monde en dehors de Rahm. Cela pourrait se terminer cette semaine, mais le prix est trop beau pour le laisser passer.

Rickie Fowler (7 300 $ DraftKings / 9 300 $ FanDuel)

On a dit un jour que la meilleure chance de Fowler de remporter un tournoi majeur serait celle-ci étant donné son succès. Même lorsqu’il ne jouait pas très bien, il a joué le week-end ici et avait de nombreuses chances de figurer dans le top 10.

Le meilleur outil de golfeur d’Awesemo est un as

Étant donné que les performances de golf sont en grande partie non corrélées entre un golfeur et le suivant, mis à part les impacts météorologiques, une bonne façon de voir une gamme PGA DFS est comme un pari, où vous devez frapper les 6 choix pour frapper. L’outil Awesemo Top Golfer Tool vous donne les probabilités que chaque golfeur termine dans le top 6, ainsi que ses résultats à 25 %, 50 % et 75 % comme référence pour savoir comment vous pouvez vous attendre à ce que chaque golfeur performe lors du tournoi.

Robert MacIntyre (7 300 $ DraftKings / 8 500 $ FanDuel)

Le prix de MacIntyre est correct par rapport aux autres golfeurs. Il a fait une formation sur DraftKings et deux sur FanDuel, lui donnant l’une des allocations les plus élevées en dollars de la semaine.

Branden Grace (7 200 $ DraftKings / 8 800 $ FanDuel)

La forme et l’ajustement entrent en jeu ici, car Grace a connu une année de résurgence. Il a également tendance à se présenter dans ces grands événements, en particulier lorsqu’il détient un leurre de championnat, après avoir tiré 63 samedi en 2017.

Lucas Herbert (6 800 $ DraftKings / 8 000 $ FanDuel)

Herbert est volatile, mais il a joué un tronçon sur les parcours de liens. Ce tronçon comprend un septième, deux quarts et un premier. C’est trop beau pour le laisser passer, surtout à ces prix. S’il arrive au week-end, il dépassera son salaire rapidement. Même au championnat de la PGA, il a terminé près du bas du classement en termes de position, mais a marqué plus de 50 points DFS.

Remplissages de la gamme PGA DFS à forte valeur ajoutée (moins de 20 %)

Deux files d’attente

Rory McIlroy Xander Schauffele Paul Casey Tommy Fleetwood Will Zalatoris Matt Fitzpatrick Sergio Garcia Christiaan Bezuidenhout Alex Noren Sam Burns

Une gamme

Dustin Johnson Collin Morikawa Viktor Hovland Tyrrell Hatton Justin Rose Marc Leishman Joaquin Niemann Abraham Ancer Lee Westwood Phil Mickelson Daniel Berger Francesco Molinari Matt Wallace Ian Poulter Danny Willett Guido Migliozzi Corey Conners Ryan Palmer Stewart Cink Andy Sullivan Keegan Bradley Charley Hoffman Lucas DGA

GPP multi-entrées de masse

La stratégie va changer un peu pour les MME cette semaine. Voici les golfeurs au-dessus de 8 900 $ sur lesquels faire de l’embonpoint :

Jon Rahm Rory McIlroy Brooks Koepka Dustin Johnson Bryson DeChambeau Jordan Spieth Collin Morikawa Patrick Cantlay

En outre, certains des autres jeux GPP surpondérés sont :

Will Zalatoris Cameron Smith Marc Leishman Sergio Garcia Lee Westwood Phil Mickelson Garrick Higgo Francesco Molinari Guido Migliozzi Danny Willett Keegan Bradley

Obtenez un dépôt instantané de 100% jusqu’à 100 $ avec le code promotionnel Awesemo

Voici quelques autres golfeurs non répertoriés ci-dessus qui devraient figurer dans quelques files d’attente MME cette semaine :

Charley Hoffman Andy Sullivan Chez Reavie Richard Bland Cameron Tringale Matt Jones Ryan Fox Lucas Glover Talor Gooch Justin Harding Hao Tong Li Dylan Frittelli Chris Kirk Marc Armitage Carlos Ortiz Ernie Els Rikuya Hoshino

Hoffman arrive avec à peu près 20 golfeurs énumérés ci-dessus avec le total de points projeté le plus élevé avec 40,4 points projetés. Cliquez ici pour voir le champ complet.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de sélections PGA DFS ? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le golf fantastique, les données, les feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo PGA DFS.