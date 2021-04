PGA One and Done Picks & Analysis pour les Masters à Augusta National ⋆ .

Dans chaque calendrier sportif, il y a quelques jours qui sont encerclés depuis le début, et pour le PGA Tour, The Masters est en tête de liste. La tournée a quatre majors par an, mais pour la plupart, les Masters se situent au-dessus des autres. Se tenir à Augusta National chaque année permet aux téléspectateurs de se connecter avec le cours, tandis que les autres majors sont jouées dans des lieux tournants. À la sortie d’un Valero Texas Open qui a vu Jordan Spieth briser une sécheresse de plusieurs années sans victoire et encaisser un chèque de 1,3 million de dollars, les scénarios s’écriront eux-mêmes pour ce qui sera une semaine fantastique à venir. Pour les choix PGA One et Done, c’est une semaine absolument cruciale avec des millions de dollars à gagner.

Qu’est-ce qu’une piscine One and Done?

Un pool One and Done présente certaines similitudes avec les pools de survivants de la NFL, sauf que vous ne pouvez pas être éliminé tôt pour avoir fait un mauvais choix. Chaque semaine, vous devez sélectionner un golfeur, et ses gains gagnés cette semaine deviennent vos points. Vous ne pouvez pas utiliser le même joueur deux fois, tout comme un concours de survivants de la NFL, donc la stratégie et le fait de savoir quand sauver un joueur de haut niveau peuvent faire la différence. À la fin de la saison, l’équipe avec le plus de gains cumulés est en ligne pour un gros gain. Votre piscine paiera plusieurs places, en fonction de sa taille, similaire à une structure GPP que nous connaissons tous de PGA DFS.

Récapitulatif du Valero Texas Open

Jordan Spieth

L’article était sur le point la semaine dernière, alors que Spieth figurait sur la liste restreinte compte tenu de la renaissance de sa carrière. Cela a été confirmé par ses quatre jours d’incroyable jeu tee-to = green et de jeu spectaculaire dimanche pour éviter d’être poursuivi par Charley Hoffman. Spieth a vérifié toutes les cases et quiconque a choisi la craie a été récompensé par un sac à main. Pour ceux qui n’ont pas utilisé Spieth, il sera encore une fois une option raisonnable One and Done cette semaine compte tenu de son histoire d’amour avec Augusta et de la forme brûlante qu’il a en ce moment.

Charley Hoffman

Je n’avais pas Spieth disponible et j’ai dû y aller la semaine dernière, et Hoffman a certainement renvoyé de la valeur. Après s’être assis 5 à un moment donné jeudi, il est devenu complètement fou et s’est retrouvé en lice dimanche pour remporter la victoire. Il a finalement terminé deuxième pour un salaire de 839 000 $. Hoffman n’est pas un gars qui compte beaucoup pour One and Done, donc le coût d’opportunité de son utilisation était minime, et cela a parfaitement fonctionné chez Valero.

Ryan Moore

La bonne nouvelle est que Moore a trouvé le week-end, ce qui signifie qu’il a encaissé un chèque. La mauvaise nouvelle est que la 76e place est un salaire de 14000 $, ce qui est à peine une goutte d’eau dans les pools One and Done. Moore n’a tout simplement pas pu éviter les trous d’explosion, en cardant samedi un quadruple bogey qui fermait la porte à tout jour de paie majeur. C’était mieux qu’une coupe manquée mais ne valait toujours pas grand-chose.

Les Masters à Augusta One et Done Picks

Jordan Spieth

Ceux qui l’ont disponible doivent considérer Spieth à Augusta. Il est en feu après une victoire et son jeu s’est amélioré de façon constante toute l’année. Spieth a été positif du départ au green à chaque événement en 2021, et associer ce type de balle frappant avec son putter est mortel. Son jeu hors tee peut toujours être un problème à certains moments, mais Spieth arrive à Augusta en jouant aussi bien qu’il l’a fait depuis de nombreuses années.

Rory McIlroy

McIlroy a été en direct pour gagner à Augusta ces dernières années. Il aurait dû gagner en 2018 mais l’a donné tard et n’a tout simplement pas pu trouver le formulaire en 2019, ce qui était la dernière fois que cet événement était en avril. McIlroy a terminé cinquième en novembre, mais ces résultats ne valent pas grand-chose puisque le parcours se déroulera très différemment lors de cette remise des gaz. Le grand point d’interrogation est où se trouve son jeu, car McIlroy vient de subir une coupe manquée chez The Players. Il a perdu six coups au putting au TPC Sawgrass, mais son jeu hors tee doit retrouver sa forme dominante qu’il avait eue ces dernières années.

McIlroy arrive avec quelques soucis de plus que d’habitude, il a toujours les compétences pour gérer Augusta et le talent pour faire sauter un champ. En 2021, ses deux coupes manquées sont venues avec une moyenne de -5 coups gagnés au putting. Son jeu tee-to-green doit être plus net, mais il a toujours montré des éclairs de cela, et en dehors de la paire de coupes manquées, McIlroy a terminé 16e ou mieux à chaque autre départ. Il y a une tonne de superstars sur l’ardoise, donc la propriété ne devrait pas être là dans One and Done. Cela renforce l’intérêt pour un gars qui a le jeu haut de gamme nécessaire pour lui permettre de terminer le Grand Chelem en carrière.

C’est The Masters, donc la plupart des joueurs haut de gamme sont toujours disponibles pour être déployés dans One and Done. Une partie de la stratégie au cours de l’année consiste à savoir quand sauver les meilleurs joueurs du monde et quand les utiliser dans l’espoir de capturer un énorme salaire. L’un des noms à prendre en compte est Rahm, qui devrait être de bonne humeur après la naissance de son premier enfant ce week-end. La situation potentielle de son départ à la mi-tournoi a été évitée, et maintenant, tous les systèmes fonctionnent pour l’un des meilleurs au monde.

Bien que Rahm n’ait pas gagné en 2021, il est un modèle de cohérence, avec zéro coupure manquée et un top 10 dans quatre des six départs. Il est fondamentalement automatique pour gagner du tee, ce qui le prépare à attaquer ces par 5. Il est encore tôt dans la semaine, on ne sait pas à quoi s’attendre, mais Rahm semble prêt à gérer toutes les conditions qu’Augusta pourrait rencontrer. Son putter n’est pas un handicap, mais il a été silencieux pendant la majeure partie de l’année. Cela devra changer s’il veut percer et gagner son premier majeur. Il n’y a pas une tonne de drapeaux rouges avec Rahm en ce moment, et il a clairement du sens dans One and Done cette semaine.

Mon choix Masters One and Done: Rory McIlroy

McIlroy est le seul de ces trois à être disponible, ce qui a facilité la décision. J’aurais probablement encore choisi McIlroy étant donné qu’il est peut-être impopulaire avec le pool de joueurs de haute qualité cette semaine. Rahm joue au golf plus régulièrement et a probablement un rendement médian plus élevé, mais McIlroy a toujours l’expérience et le jeu pour réussir à Augusta.

McIlroy a effectué 10 coupes consécutives de Masters, et même s’il n’apporte pas le A-game, il est difficile d’imaginer qu’il ne trouvera pas le week-end. Il doit éviter les rondes où le putter disparaît complètement, mais sa vaste expérience sur ce parcours est un atout majeur. S’il peut démarrer rapidement, ce qui le tourmente parfois, il devrait être en mesure de se battre dimanche.

