PGA One et Done Picks & Expert Predictions pour le tournoi commémoratif ⋆ .

La visite se dirige vers Muirfield Village cette semaine avec le tournoi commémoratif qui devrait commencer. C’est un autre élément de base de la saison du PGA Tour, et cela attire généralement un peloton plus fort. C’est une invitation, il y a donc moins de golfeurs parmi lesquels choisir, mais il est plus facile de faire passer les joueurs pendant le week-end. Cela prendra davantage en compte les gammes de golf PGA DFS, mais pour les choix PGA One et Done, l’objectif est d’accumuler autant d’argent que possible. La semaine dernière a vu Jordan Spieth une fois de plus en lice chez Colonial mais échouent finalement, avec Jason Kokrak décrocher la victoire.

Qu’est-ce qu’une piscine One and Done ?

Un pool One and Done présente certaines similitudes avec les pools de survivants de la NFL, sauf que vous ne pouvez pas être éliminé tôt pour avoir fait un mauvais choix. Chaque semaine, vous devez sélectionner un golfeur, et les gains gagnés cette semaine-là deviennent vos points. Vous ne pouvez pas utiliser le même joueur deux fois, tout comme un concours de survivants de la NFL, donc la stratégie et savoir quand sauver un joueur de premier plan peut faire la différence. À la fin de la saison, l’équipe avec le plus de gains cumulatifs est en ligne pour un gros gain. Votre piscine paiera plusieurs places, en fonction de sa taille, similaire à une structure GPP que nous connaissons tous de PGA DFS.

Récapitulatif du défi Charles Schwab

Tony Finau

La plupart des gens ont déjà utilisé Tony Finau cette année, c’était donc un jeu à contre-courant de l’utiliser la semaine dernière. Finau a parfois semblé sur le point d’ajouter la deuxième victoire insaisissable à son curriculum vitae, et à d’autres moments, il semble être dans une forme précaire dans l’ensemble. La semaine dernière, il y avait un peu des deux, et le résultat final était un salaire de 68 000 $ après avoir terminé 20e. Ce n’est pas un résultat terrible, mais avec tout l’argent au sommet de ces classements, c’était un résultat décevant pour l’un des meilleurs joueurs du domaine.

Gary Woodland

Ce n’était pas un choix populaire, mais Woodland était probablement encore disponible. Son jeu avait tendance à augmenter, et malgré un parcours qui n’était pas parfait, Woodland a pu terminer 14e pour 125 000 $. Il a gagné quatre coups du tee au vert, ce qui en a fait trois tournois consécutifs avec au moins quatre coups du tee au vert pour Woodland. Si cette forme perdure, c’est quelqu’un à considérer dans les semaines à venir avec beaucoup d’événements de qualité au programme.

Emiliano Grillo

Grillo était un facteur majeur dans les files d’attente DFS et One and Done. Le résultat n’était pas parfait, mais une huitième place pour une cible de milieu de gamme était un succès. Il a remporté 196,00 $ et il reste encore de grands noms disponibles. La frappe de balle de Grillo a toujours été une force, et maintenant qu’il a retrouvé un peu de forme avec le putter, il est prêt à continuer son bon jeu. Il sera probablement en dehors des conversations One and Done la plupart des semaines, mais pour DFS, il est toujours une personne à prendre en compte.

Le tournoi commémoratif One et Done Picks

Viktor Hovland

Hovland a une tonne de talent, et la cohérence commence à venir avec. Il n’a raté qu’une seule coupe en 2021 et a terminé troisième dans deux de ses trois derniers départs. Sa frappe de balle porte son jeu, et se déplacer dans Muirfield Village nécessitera toutes les compétences en matière de tir. Hovland devrait pouvoir s’appuyer sur son jeu d’élite du départ au vert, et après avoir gagné deux coups lors de trois épreuves consécutives, tout se déroule au bon moment. Un autre point positif pour Hovland est que l’outil de classement mondial de golf non officiel d’Awesemo le place en tant que valeur à long terme au 6e rang mondial, il est donc fortement recommandé de s’assurer qu’il est déployé à un moment donné.

Rickie Fowler

Cela pourrait être un jeu de piège gigantesque, mais il faut au moins considérer Rickie Fowler à cet endroit. Il est très probablement encore disponible, et récemment, il a montré la moindre légère amélioration de forme. De plus, la huitième place au championnat de la PGA a montré que le plafond était toujours là.

La grande question avec Fowler est de savoir si les 4,4 coups gagnés sur l’île de Kiawah n’étaient qu’une valeur aberrante ou a-t-il vraiment trouvé l’arme clé de son jeu? S’il est à nouveau chaud avec le bâton plat, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas concourir. Mais soyez prudent, car celui-ci comporte un risque de coupure ratée, même dans un champ sur invitation.

Emiliano Grillo

Habituez-vous à voir Grillo dans cet article, car il sera le jeu préféré des personnes qui ne l’ont pas utilisé. La semaine dernière, il a gagné 3,6 coups sur les verts et a maintenant été positif dans quatre de ses cinq derniers événements. Il y a quelques mois, c’était impensable, et l’associer à un jeu de fer haut de gamme est la recette du succès. Grillo a beaucoup d’expérience à Memorial, et s’il peut simplement survivre sur le tee, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse à nouveau gagner un salaire important tout en gardant les golfeurs clés pour des dates ultérieures.

Tournoi commémoratif One et Done Pick : Viktor Hovland

Les chiffres de frappe de balle de Hovland ont toujours été fantastiques. Il est plus bâti pour détruire un parcours plus facile que pour se frayer un chemin dans un lieu difficile, mais cet écart se réduit. Son jeu autour du vert est toujours le maillon faible, mais Hovland a fait des progrès et c’est la clé sur un parcours comme Muirfield Village. Ses numéros hors départ seront solides et le reste de son jeu est suffisamment solide pour rivaliser.

