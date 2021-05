PGCIL organise des camps de vaccination contre le COVID-19 dans la région de la RCN; 2600 personnes vaccinées

Pour tous les camps, le coût de la vaccination a été pris en charge par PGCIL. (Image représentative: IE)

La société d’État Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL) a annoncé jeudi qu’environ 2600 personnes avaient été vaccinées lors d’une campagne de vaccination organisée par la société dans la région de la capitale nationale (RCN) de Delhi.

Environ 2 600 personnes ont été vaccinées par PGCIL dans trois camps organisés sur le territoire de la RCN. Ces camps ont été organisés pour les groupes d’âge de 18 à 44 ans ainsi que pour les personnes de plus de 45 ans, selon un communiqué de la société.

PGCIL a organisé des camps de vaccination dans de nombreux endroits pour ses employés dans ses établissements à travers le pays comme Kota, Bhiwadi, Misa, Namsai, Rourkela, Ara, Biharsharif, Saharsa et Muzaffarpur etc. Pour tous les camps, le coût de la vaccination a été pris en charge par PGCIL.

Parmi les camps organisés à divers endroits, un camp de vaccination a été organisé du 10 au 17 mai 2021 à Gurugram en association avec l’hôpital Max, où plus de 1600 personnes ont été vaccinées. Il s’agit notamment des employés, des employés contractuels et des employés retraités et des membres de leur famille.

Un autre camp de vaccination a été organisé par l’entreprise à Gurugram du 31 mars au 6 mai 2021 en association avec Max Hospital, Fortis et Artemis, où plus de 700 personnes ont été vaccinées.

Un camp de vaccination a également été organisé par PGCIL à Delhi en association avec les hôpitaux Apollo où plus de 290 personnes ont pris le vaccin. Ce nombre comprend plus de 80 employés et leurs familles du ministère de l’Énergie et d’autres entreprises du secteur public de l’électricité (PSU).

Le PGCIL est uni à la vision du gouvernement indien de mener à bien la plus grande campagne de vaccination au monde, a déclaré la société.

