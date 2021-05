PGIM India Hybrid Equity Fund ajoute des actions internationales à son portefeuille d’investissement

Image représentative

Le PGIM India Hybrid Equity Fund a maintenant commencé à investir dans des actions internationales par le biais du PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund, a déclaré le PGIM India Mutual Fund dans un communiqué. Il a ajouté que le fonds investissait dans trois classes d’actifs différentes – Actions nationales, dette domestique et désormais Actions internationales, qui ont une faible corrélation entre elles, ce qui se traduit par une faible volatilité du portefeuille.

Le fonds pourrait désormais attirer plus d’investisseurs à la recherche d’une opportunité de croissance de leurs investissements via une allocation à des composés stables (actuellement, des gagnants de parts de marché), des perturbateurs mondiaux et une stabilité via une allocation de titres à revenu fixe, maintenue en tant qu’investissements de haute qualité à faible durée, selon le communiqué.

Ajit Menon, PDG de PGIM India Mutual Fund, a déclaré: «Le PGIM India Hybrid Equity Fund existe depuis 2004, il a démontré sa capacité à changer de vitesse et à s’adapter aux conditions du marché. Par exemple, sur le marché étroit de 2018-2019, le fonds a maintenu une très faible proportion d’allocation d’actions au marché plus large. Désormais, avec une meilleure visibilité de la croissance et un élargissement des marchés, l’exposition actions du fonds est bien diversifiée, avec une exposition aux moyennes / petites capitalisations nettement supérieure à celle de l’indice de référence. L’ajout d’investissements dans des actions internationales présente une autre caractéristique d’adaptabilité du Fonds pour améliorer davantage le potentiel de rendement ajusté au risque, au cours des cycles de marché. »

Qu’est-ce que le fonds hybride?

Les fonds hybrides investissent à la fois dans des titres de créance et des instruments de capitaux propres pour parvenir à une diversification et éviter le risque de concentration. Une combinaison optimale des deux a un potentiel de rendements plus élevés qu’un fonds de dette ordinaire, étant moins volatile que les fonds d’actions pures. Les fonds hybrides visent à réaliser une appréciation de la richesse à long terme et à générer des revenus à court terme via un portefeuille équilibré.

