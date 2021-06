PGIMER, Chandigarh mène la première étude factuelle sur la mucormycose ; trouve un lien direct entre l’infection fongique avec les stéroïdes et le diabète

Une étude a révélé qu’il fallait en moyenne 18 jours après l’infection par Covid pour qu’un patient soit diagnostiqué avec CAM

Même lorsque le pays a connu une tendance à la baisse des cas de Covid-19, la menace de mucormycose ou de champignon noir, principalement pour les patients récupérés, pèse lourdement sur le système de santé. Avec 20 000 cas et une traînée de corps, cette infection fongique a montré que les autorités ne sont toujours pas prêtes à la traiter.

Le taux de mortalité du champignon noir est nettement plus élevé que celui des infections virales de Covid, ce qui fait un diagnostic précoce et une action rapide qui est le besoin le plus important de l’heure pour sauver une vie.

Cependant, en fait, les cas de mucormycose ne sont pas nouveaux pour la deuxième vague. Les médecins des principaux instituts du pays remarquent de telles infections même pendant la première vague. PGIMER, les médecins de Chandigarh ont récemment mené une étude intitulée « MucoCovi » (Muco de la mucormycose, Covi de Covid-19) dans 16 centres du pays. L’étude a établi divers faits sur le temps moyen pour son diagnostic, ses symptômes et même la section la plus vulnérable à l’infection.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans le réputé Emerging Infectious Disease Journal (Journal of CDC, Atlanta, USA)

Dr Arunaloke Chakrabarti, professeur et chef du département de microbiologie médicale, PGI, l’un des chercheurs a informé que l’étude a été menée avec des cas de mucormycose survenus entre le 1er septembre et le 21 décembre 2020, et a constaté que la prévalence de la mucormycose associée à Covid (CAM) figurait parmi 0,27% des patients pris en charge dans les hôpitaux et 1,6% des patients admis dans les soins intensifs. Le nombre de cas a plus que doublé en 2020 par rapport à 2019, ce qui suggère que Covid-19 est responsable du pic.

L’étude a également révélé qu’il fallait en moyenne 18 jours après l’infection par Covid pour qu’un patient soit diagnostiqué avec une CAM. Dans 58% des cas, l’infection s’est produite dans les yeux et le nez suivie d’une atteinte cérébrale dans 27% des cas et d’une infection pulmonaire dans 9% des cas. Un nombre considérable de patients ne se sont présentés à l’hôpital qu’une fois que l’infection a progressé jusqu’au cerveau. Parmi les symptômes de l’infection, les plus répandus sont les douleurs faciales, l’obstruction nasale, les maux de dents, le déchaussement des dents, etc.

Lorsque la CAM a été comparée aux cas de mucormycose non-Covid, l’étude a révélé que le diabète sucré non contrôlé était un facteur commun aux deux groupes. L’étude a également révélé que Covid-19 aggrave l’état des patients diabétiques, les rendant sujets à la mucormycose. Les patients atteints d’acidocétose diabétique ont reçu un diagnostic de CAM dès huit jours après avoir contracté l’infection à Covid. Les patients qui ont attrapé l’infection fongique plus tard étaient sous stéroïdes.

L’étude a également observé à quel point l’utilisation inappropriée, soit à fortes doses, soit inutilement dans les cas de CAM à des stades ultérieurs. Le taux de mortalité est également élevé à 38,3% au cours des six premières semaines et 45,7% de l’infection persiste après 12 semaines. Les patients d’environ 54 ans lorsque l’infection a progressé au cerveau ou aux poumons et ont été soignés en unité de soins intensifs ont un risque plus élevé de succomber à la maladie.

L’étude « Étude épidémiologique multicentrique de la mucormycose associée à la maladie à coronavirus, Inde » a été menée dans le but d’éliminer les mythes entourant l’urgence des cas de champignons noirs. L’étude n’a pas pu examiner le rôle de Covid-19 dans l’impact de l’immunité conduisant à la mucormycose, mais a prouvé que le diabète non contrôlé et l’utilisation inappropriée de stéroïdes sont les plus responsables de l’émergence de l’infection fongique.

