Phaidra lève plus d’argent auprès de Mark Cuban et d’autres pour bâtir le “ futur de l’automatisation industrielle ”

Les cofondateurs de Phaidra Katherine Hoffman (à gauche), Jim Gao (en haut à droite) et Vedavyas Panneershelvam. (Photos de Phaidra)

Nouveau financement: Phaidra, une startup lancée en 2019 et qui développe une technologie d’intelligence artificielle pour les clients industriels, a levé 4 millions de dollars. La ronde était dirigée par Flying Fish, basée à Seattle, qui a également dirigé la ronde de pré-amorçage de la société en mai 2020. La section 32, Character, Starshot Capital, et le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, ont également investi.

Les logiciels: Phaidra analyse des quantités massives de données de capteurs et crée des agents d’IA intelligents qui contrôlent et optimisent automatiquement les installations industrielles complexes. Les clients utilisent Phaidra pour améliorer l’efficacité énergétique et la durabilité; augmenter la sécurité et la stabilité de l’usine; et maximiser le rendement.

Il utilisera l’argent frais pour accélérer la croissance dans des industries telles que le chauffage et le refroidissement, la fabrication de produits chimiques et le papier et la pâte à papier.

Leadership: La société de 15 personnes est dirigée par Jim Gao et Vedavyas Panneershelvam, deux anciens employés de DeepMind, le centre de recherche sur l’IA appartenant à Alphabet, ainsi que Katherine Hoffman, une vétéran de l’industrie de la défense et du CVC.

«Notre objectif est de devenir le futur de l’automatisation industrielle», a déclaré Gao.

Gao a dirigé une équipe de 14 personnes chez DeepMind axée sur la création de technologies d’IA pour le secteur de l’énergie. Cela a permis de réduire de 40% la consommation d’énergie de refroidissement du centre de données de Google. DeepMind, acquis par Google appartenant à Alphabet en 2014, est célèbre pour avoir développé le programme AlphaGo qui a battu un champion du monde humain.

La direction de l’entreprise est à Seattle, mais elle se décrit comme une équipe entièrement distante.

Impact pandémique: Gao a déclaré que la pandémie avait accéléré les plans de transformation numérique de nombreuses entreprises industrielles. «Les entreprises avec lesquelles nous travaillons considèrent les services de renseignement de Phaidra (c’est-à-dire la conversion des données des capteurs en actions optimales) comme un avantage concurrentiel critique», a-t-il déclaré.