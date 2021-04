Phanteks présente ses Eclipse P360X, Evolv Shift Air et Neon Digital-RGB

Phanteks Evolv Shift AIR

L’évolution de la série Evolv arrive avec cette nouvelle version d’Evolv Shift AIR, un châssis qui vise à maximiser le flux d’air mini-ITX.

Il conserve une forme très similaire à la boîte d’origine, où le concept reste inchangé, mais maintenant ce que la marque appelle « design moderne et élégant ».

Cette conception définit la tendance pour ce type de boîte aux proportions différentes, où les panneaux latéraux sont fabriqués avec un tissu en maille haute performance.

Cela améliore le passage de l’air et permet au flux d’atteindre tous les composants uniformément. Cette nouvelle Evolv Shift AIR il maintient le concept de boîte compacte mais est extrêmement peu encombrant pour sa taille.

Fabriquée en aluminium, cette nouvelle version permettra déjà aux acheteurs du Changement Evolv d’origine pour pouvoir acheter les nouveaux panneaux, en améliorant son châssis vers la nouvelle version.

Cela viendra à travers la version Evolv Shift AIR (noir / gris anthracite) au prix de 99,99 euros, tandis que les panneaux appelaient Panneau de maille en tissu Evolv Shift AIR (simple) sera vendu séparément pour ce qui précède au prix de 19,99 euros.

Phanteks Eclipse P360X

Ce nouveau châssis est une évolution directe de l’Eclipse déjà connue P350X, d’où il tire son concept clé.

Les améliorations sont brèves, mais en même temps intéressantes, car elles incluent un système de Éclairage automobile D-RGB avec LED 3D, où sa conception à l’avant n’empêche pas le flux d’air d’être amélioré grâce à de nouveaux conduits.

Il arrivera avec un panneau latéral en verre trempé même que lui P350X d’origine, il supportera les systèmes de refroidissement liquide haut de gamme, bien qu’il conserve une taille compacte et permettra l’installation de cartes graphiques au format vertical.

Est Eclipse P360X cela viendra au prix de 69,99 euros.

Phanteks NEON DIGITAL-RGB

Ils seront le fer de lance de Phanteks pour le marché du modding et le jeu et l’éclairage LED en général.

Et est-ce que ces bandes LED NÉON DIGITAL-RVB Ils arriveront dans trois options différentes: M1 avec une bande LED de 1 mètre, M5 avec une bande LED de 550 mm et un kit combo qui comprend 2 LED de 400 mm avec adaptateur de carte mère et câble d’extension.

Toutes les versions ont un Couverture en silicone ultra flexible pour la durabilité, où les LED sont également de haute qualité, permettant une gamme de couleurs plus large et des effets d’éclairage fluides et stables aux couleurs.

La version Bande LED néon numérique RVB 1M sera vendu pour 21,90 euros, tandis que la version de 550 millimètres viendra à un prix de 14,90 euros, où finir nous aurons le Kit combiné Au prix de 19,90 euros respectivement.

Tous les produits de Phanteks sera mis en vente tout au long de cette mois de septembre.