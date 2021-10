Phantom et Pancakeswap s’associent pour répertorier le jeton $PHM

Pancakeswap a récemment reçu une autre liste de jetons sous la forme de $PHM. De plus, Phantom Protocol a annoncé s’être associé à Pancakeswap pour répertorier $PHM sur l’échange décentralisé le plus populaire de BSC.

L’annonce a stimulé les prévisions de prix de CAKE, révélant des perspectives positives pour le jeton. Binance Smart Chan contient plusieurs DEX, mais Pancakeswap a établi un prestige estimé. Le DEX offre une expérience de trading transparente avec une interface utilisateur simple et des fonctionnalités telles que le jalonnement, le pontage et l’échange d’actifs.

La dernière annonce permet aux traders d’acheter des tokens $PHM sur la Binance Smart Chain via Pancakeswap. Le réseau facilitera l’achat sans aucune limite commerciale minimale ou maximale. Les utilisateurs doivent simplement disposer d’un solde de BNB suffisant pour payer les frais de transaction.

Voici les détails de la négociation :

Date d’inscription: 10 octobre 12:00 UTC

Lien commercial: https://pancakeswap.finance/swap?inputCurrency=0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955&outputCurrency=0x4399AE7538c33cA24edD4C28C5dd7Ce9a80acF81

Adresse de contact: 0x4399AE7538c33cA24edD4C28C5dd7Ce9a80acF81

Le protocole suggère que les utilisateurs accèdent au commerce via des liens officiels pour empêcher les parties malveillantes d’intervenir. De plus, les liens peuvent dissuader les chances de fausses adresses de contact et jetons.

Connu pour ses opérations DeFi + NFT, Phantom Protocol prend également en charge le trading fractionnaire et l’émission NFT. En outre, le protocole a récemment conclu un autre partenariat stratégique avec RioDeFi pour explorer davantage d’alternatives d’adoption inter-chaînes.

L’intégration a offert de meilleurs rendements aux utilisateurs de Phantom tandis que les entreprises ont exploré de nouveaux canaux de communication inter-chaînes. Étant donné que Phantom emballe le protocole DeFi inter-chaînes, son partenariat avec RioDefi semble naturel.

Le protocole utilise des contrats intelligents pour faciliter le développement d’actifs synthétiques de manière décentralisée via des NFT ou des crypto-monnaies en garantie. Phantom vise à unifier le secteur DeFi, permettant aux nouveaux traders d’accéder aux opportunités d’investissement liées à DeFi en un seul endroit.

Les collaborations récentes et le listing montrent la volonté du protocole d’atteindre l’objectif. Par ailleurs, ses liens avec NGC Ventures, LD Capital, Gate Labs, Kyros Ventures, MXC, etc., démontrent également sa fiabilité.