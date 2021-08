Phantom Green Galaxy Z Fold3 est de retour avec plus de retards de précommande

Cette histoire a été publiée à l’origine le 2021/08/11

7 h 58 HAP le 11 août 2021 et dernière mise à jour le 2021/08/13

10 h 43 HAP le 13 août 2021.

La demande pour les nouveaux téléphones pliables de Samsung est naturellement assez élevée, et il semble que dans certains cas, la demande dépasse la disponibilité. Avant même la fin de l’événement de Samsung, certaines versions du Z Fold3 se vendaient déjà sur le site de Samsung en pré-commande. Et bien que nous ayons vu plus de stock s’ouvrir, l’évolution rapide de la disponibilité suggère que vous feriez mieux d’agir rapidement si vous souhaitez sécuriser votre commande.

Nous avons vu la part du lion de ces problèmes avec la couleur Phantom Green pour le Z Fold3 plus gros et plus cher. Nous savons qu’il était auparavant disponible parce que Max Weinbach d’AP n’était qu’à quelques instants de passer sa commande pour ce modèle spécifique lorsqu’il a perdu sa disponibilité – il devra soit attendre, soit se contenter des modèles noir et argent les plus “ennuyeux”.

À l’heure actuelle, les Phantom Green Fold3 déverrouillés ne sont pas expédiés de Samsung avant le 8 septembre, et cela semble également être le cas pour les unités commandées pour une utilisation sur Verizon – les autres modèles de transporteurs ne sont pas affectés.

Les couleurs exclusives gris, blanc et rose de Samsung pour le Flip3 ne seront pas expédiées avant le 21 septembre, tandis que les autres couleurs devaient initialement être expédiées le 27 août. à travers les transporteurs (non déverrouillé vert nonobstant).

Plus de retards

Phantom Green est désormais disponible le 8 septembre pour les modèles déverrouillés et Verizon Fold3, et les Flip3 Cream et Green reculent également.