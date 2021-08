Pharaoh Rebirth+ (PC, 2016) Critique de la musique de jeux vidéo

Bienvenue à Morning Music, le repaire permanent de Kotaku pour les amateurs de jeux vidéo et les sons cool qu’ils produisent. Aujourd’hui, nous creusons dans la musique de Pharaoh Rebirth+, un joyau caché enfoui au milieu du nombre toujours croissant de jeux oubliés sur Steam.

La plupart d’entre nous ont un jeu ou une OST que nous pensons fantastique, mais que presque personne d’autre ne connaît. J’en ai quelques-uns, en fait, mais mon préféré est Pharaoh Rebirth+ (playlist / longplay). Il s’agit d’un jeu de plateforme d’action 2D magnifiquement animé qui se penche doucement sur le territoire métropolitain, mettant en vedette un archéologue chasseur de trésors stéréotypé nommé Jonathan qui a été transformé à la manière de Porco Rosso en un lapin chibi de la taille d’un homme. J’ai trouvé le jeu par hasard sur Steam il y a quelques années. Je cherchais quelque chose pour combler le trou nostalgique en forme de pixel dans mon cœur laissé par Cave Story+, et Pharaoh Rebirth+ était là pour m’accueillir au niveau supérieur.

Ce jeu ressemble à ce qui aurait pu arriver aux jeux si les polygones n’avaient pas repris l’ère des 32 bits. Développé par une petite équipe japonaise, ses magnifiques sprites dessinés à la main et ses nombreux effets de mise à l’échelle, de rotation et de transparence sont magnifiques à voir. Ses mécaniques de jeu sont à la fois riches et immédiates. Et la musique… eh bien, allons-y, d’accord ?

Le premier morceau que nous entendons, “Title Theme”, incorpore des instruments traditionnels du Moyen-Orient comme la darbouka et le nefer pour évoquer cette ambiance de chasse au trésor archéologique. Composé par Pepo (également connu sous le nom de Peposoft), l’ensemble de l’OST a ce son audio de livre rouge de l’ère 32 bits, où les compositeurs étaient soudainement libérés des contraintes de la synthèse à base de puces, mais respectaient toujours la plupart des anciennes règles. En conséquence, les airs conservent ces structures mélodiques serrées que j’aime tant dans «les vieux trucs».

Un parfait exemple est Prologue : Amshear, le morceau qui accompagne la scène d’ouverture. La mélodie influencée par le Moyen-Orient tombe immédiatement, rejointe par une percussion entraînante à quatre au sol. Puis à 00h26, la face B avec cette méchante caisse claire entre en jeu et vous vous sentez comme dans une boîte de nuit méditerranéenne. C’est la musique parfaite pour accompagner votre introduction à ce monde, alors que vos oreilles de lapin vêtu de kaki dessinent des becs de chaussures magnifiquement animés, des plantes mangeuses d’hommes et votre ennemi juré Andre (qui a été transformé en tortue anthropomorphe). Je n’entrerai pas trop dans l’histoire ici, à part dire qu’il s’agit d’une deuxième malédiction et d’une course multi-MacGuffin contre l’ennemi susmentionné de Jonathan. C’est tropey et maladroit, mais porte en quelque sorte plus de poids que prévu.

“Stage 1: Temple Sect” joue tout au long de la prochaine étape, un désert illuminé par le coucher du soleil rempli de ruines et de belles couches de parallaxe qui mène à la pyramide requise. Encore une fois, ne perdant pas de temps avec des introductions, le morceau commence par une mélodie et une section rythmique pleinement développée. C’est un morceau plus bruyant que « Prologue : Amshear », mais son niveau d’énergie et sa tonalité correspondent parfaitement au décor. “Stage 2 : Assouan High Dam” est une piste tout aussi énergique, parfaitement adaptée aux sauts de notre héros d’un wagon de train à l’autre.

Alors que toutes ces pistes correspondaient parfaitement à l’action et au décor, je suis vraiment tombé amoureux du jeu et de sa musique ici :

Dans « Stage 3 : Nile », Jonathan se fraie un chemin le long de la berge éponyme, la scène luxuriante et verdoyante parsemée de palmiers, le soleil de l’après-midi embrassant le fleuve massif. La musique s’éloigne nettement des étapes précédentes. Au lieu de l’énergie frénétique et bourrée d’action ressentie jusqu’à ce point, “Stage 3: Nile” sonne comme s’il venait directement de Sonic Adventure 1. Détendue et joyeuse, la mélodie effervescente s’avère un répit bienvenu. Il accompagne également l’un de mes fioritures artistiques préférées du jeu: le soleil se couche quelques minutes dans le niveau, changeant le ciel bleu en roses et violets glorieux, et jetant les personnages et le premier plan en silhouette. Cette belle touche complètement inutile m’a fait sourire.

Mais mon morceau préféré de Pharaoh Rebirth+ devrait être “Stage 7: Amarna”. Il évite (la plupart du temps) les motifs du Moyen-Orient au lieu d’une mélodie déchirante sur un rythme techno entraînant, mais ne vous y trompez pas. Ce n’est pas la techno 32 bits de l’ère polygonale consistant à répéter constamment des boucles légèrement changeantes (ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela !). Il s’agit de la techno de l’ère 32 bits 2D animée à la main, avec une série de mélodies et de contre-mélodies qui ne se répètent pas avant environ deux minutes et demie flippantes dans la piste.

Je n’ai fait qu’effleurer la surface ici, mais je vous encourage à écouter toute la bande-son et à découvrir le jeu pendant que vous y êtes ! La majeure partie de la conception du jeu est venue de quelques personnes, ce qui rend son polissage d’autant plus impressionnant. Du contrôle de jeu serré et de la musique bien conçue aux effets sonores animés des années 80 aux riches détails visuels, Pharaoh Rebirth + vaut la peine d’être tenté.

C’est à peu près tout pour aujourd’hui. J’espère que vous avez apprécié de dénicher ce petit bijou de jeu avec moi. Quels jeux et/ou bandes sonores de jeux avez-vous découvert qui ne sont pas très connus ? Partagez dans la section commentaires et dites-moi comment vous allez!

