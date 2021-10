Phare de Rawalpir inauguré ! Des meilleures installations portuaires à l’essor du tourisme, découvrez les avantages ici

Sonowal a déclaré que son ministère développe 75 phares à travers le pays en tant que destinations touristiques. (image représentative)

Phare de Rawalpir : Récemment, le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables, Sarbananda Sonowal, a inauguré le phare de Rawalpir à Mandvi. Selon le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, la vitesse de l’industrie maritime s’accélère à la vitesse du programme Gati Shakti, qui a été récemment lancé par le Premier ministre Narendra Modi. L’inauguration du phare de Rawalpir à Mandvi augmentera non seulement l’installation portuaire, mais donnera également un élan au tourisme, a déclaré le ministère. Le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables a été rejoint par le député Vinod Chavda, le député provincial Virendrasinh Jadeja, d’autres responsables et dignitaires.

Après avoir inauguré le phare, Sonowal a déclaré que son ministère développait 75 phares à travers le pays en tant que destinations touristiques. D’ici la fin de cette année, les phares de Veraval, Dwarka et Gopnath seront achevés et 17 autres phares seront également développés dans l’État du Gujarat en mode PPP (partenariat public-privé).

Pendant ce temps, le ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables avait posé il y a quelques jours la première pierre de divers projets d’augmentation de la capacité du port de Deendayal à Kandla, notamment :

• Deux Godowns en forme de dôme qui doivent être développés d’ici un an. Cela augmentera la capacité de stockage couvert de 1,45 lakh tonne métrique au coût de Rs 36 crore.

• La jetée pétrolière numéro 8 à Old Kandla, d’une valeur de Rs 99 crore, qui sera développée sur une période de 18 mois et augmentera la capacité optimale du port de 3,50 MMTPA et réduira le délai d’attente des navires.

• Développement d’une aire de stationnement pour camions ou véhicules ainsi que d’installations auxiliaires telles qu’un garage, une cantine, un abri de repos, etc. en cours d’installation à ces portes au coût de Rs 14,59 crore.

• La modernisation du réseau de pipelines existant à un coût de Rs 126,50 crore a également été reprise. Cela augmentera la capacité optimale de 8 à 23,8 MMTPA.

