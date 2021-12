« Pharma Bro » devrait faire face à une bataille par procuration après le procès de la FTC

Martin Shkreli devrait affronter la semaine prochaine devant le tribunal la Federal Trade Commission, qui l’a accusé d’avoir utilisé des tactiques anticoncurrentielles pour faire monter le prix du médicament contre le sida Daraprim.

S’il perd ses actions avec droit de vote dans sa société pharmaceutique Vyera, comme l’exige la FTC, des initiés affirment qu’une bataille par procuration pour le contrôle du conseil d’administration de la société s’ensuivra probablement. Le but des insurgés, ont déclaré des sources à On The Money, est d’arracher le contrôle à Shkreli, qui a fait sortir Vyera de prison.

Un actionnaire et un dirigeant important de Phoenixus, la société mère de Vyera, devrait mener la charge, ont indiqué des sources. Bien que l’identité du dirigeant n’ait pas été révélée dans l’immédiat, des sources ont déclaré que l’initié ferait équipe avec Jason Aryeh, qui a tenté en vain de secouer le conseil d’administration de l’entreprise l’année dernière.

Leur objectif est d’évincer Shkreli et de ramener le prix du Daraprim aux « niveaux d’avant Shkreli », comme l’a dit Aryeh cette semaine dans une interview avec On The Money.

« Le plan est de retirer Martin de l’entreprise, de ramener le prix du Daraprim aux niveaux d’avant Shkreli et de faire ce qui est juste d’abord avec les patients, les médecins puis les actionnaires », a déclaré Aryeh.

Shkreli purge déjà une peine de sept ans jusqu’en 2023 pour fraude en valeurs mobilières qu’il a commise alors qu’il dirigeait deux fonds spéculatifs. L’homme de 38 ans est devenu célèbre après avoir augmenté le prix du traitement vital contre le sida Daraprim de 17,50 $ à 750 $ la pilule après en avoir obtenu les droits exclusifs en 2015.

« Cela devrait être un très bel investissement pour nous tous », a écrit Shkreli dans un e-mail à un contact à l’époque.

L’augmentation a laissé certains patients face à des quotes-parts pouvant atteindre 16 000 $ et a déclenché un tollé qui a alimenté les audiences du Congrès. La société a été poursuivie devant un tribunal fédéral de New York par la FTC et sept États : New York, Californie, Illinois, Caroline du Nord, Ohio, Pennsylvanie et Virginie.

Mardi, la FTC a déposé une ordonnance exigeant que la société pharmaceutique Vyera et sa société mère Phoenixus mettent Daraprim « à la disposition de tout concurrent générique potentiel au prix catalogue ». La FTC a également ordonné à Vyera de payer jusqu’à 40 millions de dollars pour indemniser les victimes.

Daraprim est utilisé pour traiter la toxoplasmose, une infection qui peut être mortelle pour les personnes vivant avec le VIH ou d’autres problèmes du système immunitaire et peut causer de graves problèmes aux enfants nés de femmes infectées pendant la grossesse.