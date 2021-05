Pharma, les actions bancaires aident D-Street à se rassembler aujourd’hui; attention à ces niveaux avant l’expiration hebdomadaire

Les actions pharmaceutiques ont également été parmi les meilleurs gagnants après que le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a annoncé une facilité de liquidité spéciale pour le secteur. (Image: REUTERS)

Les indices de référence ont clôturé avec des gains mercredi, cassant leur séquence de défaites de deux jours. S&P BSE Sensex a réussi à terminer à 48 677 tandis que le NSE astucieux de 50 actions a clôturé à 14617. Les poids lourds de l’indice tels que ICICI Bank, HDFC Bank et Kotak Mahindra Bank ont ​​gagné et tiré Dalal Street plus haut. Les actions pharmaceutiques ont également été parmi les meilleurs gagnants après que le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a annoncé une facilité de liquidité spéciale pour le secteur. La volatilité a continué de baisser tout au long de la journée et à la cloche de clôture, India VIX était juste en dessous de 22 niveaux. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities –

Les indices boursiers de référence de l’Inde ont augmenté le 05 mai après que la RBI a annoncé des mesures pour soutenir davantage l’économie alors que les cas de coronavirus continuent de monter. Les volumes sur le NSE étaient en ligne avec les moyennes récentes. Parmi les secteurs, les soins de santé, les banques et les métaux ont été les principaux gagnants tandis que Realty a été le perdant. Nifty a formé une journée intérieure le 05 mai, ce qui signifie que la fourchette haute basse de la journée se situait dans la fourchette haute basse de la veille. Cependant, le Nifty a clôturé près de son plus haut intrajournalier. Le taux de déclin avancé est également devenu positif. 14,461-14,723 continue d’être la gamme pour le Nifty à court terme. Au cas où nous ne voyions pas de jour négatif demain, nous aurons peut-être vu un creux à court terme à 14 416 le 3 mai.

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Nifty bascule dans une fourchette de 15 050 à 14 250 pendant plusieurs semaines avec évasion, pas perspicacité. La base prend une longue période en termes de temps. La règle est que plus le temps pris dans une base est long, plus le résultat sera rapide et long. Nifty doit effacer 15 050 avec une bougie de conviction forte pour un mouvement soutenu à la hausse. Comme un déménagement à court terme de 2-3 jours. Si Nifty dépasse les 14 670, attendez-vous à un rallye à 14 830 à 14 850 et au-dessus à 15 000 au cours des 2-3 prochains jours. Demain, c’est l’expiration hebdomadaire, une cassure au-dessus de 14670 pourrait signifier un bon jeu sur le côté long pour les joueurs expirant chaque semaine. Le soutien principal est de 14 480 à 14 450. Une cassure en dessous et nous pourrions voir une baisse à 14 350. »

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«La gamme continue; le Nifty est incapable de dépasser 14 700 ou de casser 14 400. Si nous pouvons clôturer au-delà de 147,00, nous passerons à 15 100 niveaux et si nous cassons 14 400, nous verrons les marchés dériver à 14 000-14 100. Le point positif de la fourchette actuelle est qu’un mouvement important est imminent où les traders peuvent trouver une opportunité appropriée de gagner de l’argent. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Le marché intérieur a légèrement augmenté, stimulé par les valeurs pharmaceutiques et financières à la suite de l’annonce du gouverneur de RBI et des marchés mondiaux positifs. Tout en rassurant l’aide politique de la RBI, le gouverneur a annoncé une série de soutiens aux secteurs touchés par Covid par le biais de plans de restructuration et de mesures de liquidité. L’indice PMI des services de l’Inde a signalé une légère baisse en avril à 54,0 contre 54,6 en mars 2021 en raison du ralentissement de la demande extérieure et de l’escalade de la pandémie, mais devrait s’améliorer sur une base QoQ à partir du T2FY21.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

«RBI Sops et le rééquilibrage MSCI la semaine prochaine ont propulsé les indices à la hausse d’un pourcentage mené par Pharma avec un bon soutien des banques. Le marché dans son ensemble a été témoin d’un vif intérêt pour les stocks d’expédition et certains stocks PSU. »

Mohit Nigam, chef, PMS, Hem Securities –

«Les indices de référence ont prolongé les gains après les annonces de RBI qui étaient principalement dirigées vers les secteurs impactés par les covid, une liquidité abondante et un assouplissement des rendements. Sensex a clôturé en hausse de 0,88% et Nifty 50 a terminé en hausse de 0,84% par rapport à la clôture d’hier. Les marchés ont maintenu le niveau de support de 14 500 dans Nifty 50. Les échanges au-dessus de ce niveau sont positifs et pourraient conduire à une zone de 14 800-15 000 à court terme. Un fort intérêt d’achat est observé dans les secteurs de l’informatique, de la pharmacie et de la finance. Les commentaires de Yellen sur la hausse des rendements ont rendu les marchés américains légèrement volatils, ce qui peut avoir un impact sur le marché indien au cours des 1-2 prochaines séances de négociation. De bons résultats d’entreprise à ce jour et une possible réduction des cas de Covid dans les prochains jours apporteront un soutien aux marchés. »

