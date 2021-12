Pharmacovigilance – assurer la sécurité des patients avant tout

Les médicaments et les vaccins utilisés pour la prévention et le traitement des maladies peuvent avoir des effets secondaires inattendus indésirables.

Par Chinmaya P Chigateri

Les médicaments et les vaccins utilisés pour la prévention et le traitement des maladies peuvent avoir des effets secondaires inattendus indésirables. Bien que des essais cliniques rigoureux soient entrepris avant l’autorisation d’utilisation de tout médicament/vaccin, étant donné qu’il utilise une taille d’échantillon limitée pour l’essai du médicament, certains effets secondaires inconnus peuvent n’apparaître qu’à un stade ultérieur lorsqu’il est utilisé par une population hétérogène sur une longue période. intervalle de temps. Il est impératif pour les sociétés pharmaceutiques et les régulateurs de suivre en permanence ces événements indésirables et d’informer en permanence la fraternité médicale. , évaluation, compréhension et prévention des effets indésirables ou de tout autre problème lié aux médicaments/vaccins.

La pharmacovigilance peut se dérouler en deux étapes –

Avant que le médicament ne soit introduit pour une utilisation générale sur le marché, appelé stade de recherche et développement pré-commercialisation et, une fois que le médicament est introduit sur le marché, stade d’utilisation réelle post-commercialisation. La pharmacovigilance pré-commercialisation est menée pendant les 3 phases des essais cliniques, au cours desquelles tous les effets indésirables sont surveillés en priorité. La pharmacovigilance post-commercialisation est menée de deux manières :

Rapports spontanés – Les professionnels de la santé et les patients envoient des rapports spontanés pour décrire les effets indésirables des médicaments à l’autorité de réglementation dans le cadre d’une surveillance passive.

Rapports sollicités – Surveillance ciblée de certains événements ou médicaments afin de déterminer complètement le nombre d’effets indésirables médicamenteux grâce à un processus pré-planifié généralement mené par certaines pharmacies ou certains hôpitaux, ou certains médecins.

Méthode traditionnelle de pharmacovigilance

La manière traditionnelle de collecter et de traiter les données en pharmacovigilance est un processus manuel où les données de cas collectées chez les patients spontanément ou via des essais cliniques, sont enregistrées dans la base de données de sécurité et triées en fonction de leur gravité. Après le triage, le cas passe à la saisie des données suivie de l’examen de la qualité et de l’examen médical, enfin la soumission aux autorités réglementaires.

Rôle de l’automatisation en pharmacovigilance

En raison des contraintes de temps et de main-d’œuvre, les nouvelles technologies modifient le secteur de la pharmacovigilance, principalement grâce à l’automatisation. Cela peut aller de l’automatisation de base, de l’automatisation des processus robotiques aux technologies basées sur l’IA. Il existe de nombreux domaines de la pharmacovigilance où l’automatisation peut être utile. L’automatisation peut changer la façon dont les données sont collectées et analysées, ce qui accélérerait les essais cliniques. La saisie électronique des données (EDC) est une base de données utilisée pour stocker les données des patients pendant les essais cliniques. L’utilisation d’outils basés sur l’EDC pour la collecte et l’analyse des données pendant les essais cliniques et les observations post-commercialisation est efficace. La technologie cloud est parfaite pour fournir une base de données entièrement intégrée à toutes les parties prenantes, ce qui est crucial pour l’avancement de la sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance.

Une automatisation de base est nécessaire en pharmacovigilance pour fournir un suivi, une surveillance des tâches et une collecte de données automatiques. L’automatisation des processus robotiques (RPA) peut éliminer les tâches manuelles en fournissant une saisie, un traitement et une analyse automatiques des données. Une combinaison de RPA et d’automatisation cognitive via le traitement du langage naturel peut aider à une prise de décision plus intelligente. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique peuvent aider les analystes de données et les scientifiques des données à faire des prédictions basées sur l’analyse de données. Cela peut améliorer la qualité des processus de pharmacovigilance.

L’automatisation de la pharmacovigilance présente plusieurs avantages qui peuvent améliorer la contribution du secteur à l’industrie pharmaceutique.

– L’exactitude et la qualité des données sont meilleures.

– Il élimine les erreurs humaines, minimise les coûts et le temps.

– Il veille au respect de la réglementation.

– Il permet de gérer de gros volumes de données.

Pharmacovigilance en Inde :

Programme national de pharmacovigilance (NPP) – L’Inde a introduit un système de surveillance des effets indésirables des médicaments en 1986, supervisé par le Drug Controller of India. L’Inde a adhéré au Programme de l’OMS pour la surveillance internationale des drogues en 1998, mais cet arrangement n’a pas été un succès. La centrale nucléaire a été lancée par CDSCO, ministère de la Santé et du Bien-être familial, gouvernement. of India en novembre 2004 et a été rebaptisé Pharmacovigilance Program of India (PVPI) en 2010. Le PVPI protège la santé de la population indienne en maintenant une vigilance stricte sur les médicaments/vaccins produits en Inde. Plus de 250 centres de surveillance des médicaments ont été établis en Inde par PVPI dans le but de signaler les effets indésirables des médicaments et de former les professionnels de la santé. Le PVPI se concentre sur le renforcement de la confiance entre la fraternité des cliniciens et les patients, conduisant à une augmentation de la sécurité des patients ainsi qu’à l’augmentation de la confiance des gens dans le système de santé du pays. Le PVPI est confronté à des défis tels que les médicaments contrefaits, la résistance aux antimicrobiens et la surveillance lors des vaccinations de masse et d’autres programmes nationaux.

Ayush Suraksha – Il existe une pharmacovigilance distincte pour les branches de la médecine Ayurveda, Siddha, Unani et Homéopathie (ASU&H). Ils sont généralement considérés comme des médicaments sûrs, mais certains cas récents d’effets indésirables médicamenteux ont conduit à la mise en place d’une initiative de pharmacovigilance pour ces catégories de médicaments. L’utilisation accrue des médicaments ASU&H en Inde et à l’étranger conduit à l’exposition de ces médicaments à divers profils génomiques, ce qui peut entraîner des effets indésirables imprévus. Il est nécessaire d’impliquer les professionnels de la santé et le public de manière structurée pour créer des synergies afin de surveiller les effets indésirables des médicaments ASU&H. L’idée derrière l’initiative de pharmacovigilance pour les médicaments ASU&H est la collecte, l’assimilation et l’analyse de données pour établir la sécurité des médicaments. Pour une meilleure pharmacovigilance dans les médecines alternatives, il est important de renforcer l’éducation, la sensibilisation, la formation et la publicité.

La pharmacovigilance est un processus de contrôle qualité continu qui est impératif pour la sécurité des patients. Il est essentiel d’avoir un chien de garde réglementaire capable de collecter et d’analyser les données et de surveiller les irrégularités pour garantir un système de santé solide. La technologie est appelée à améliorer l’efficacité de la pharmacovigilance. Il y aura donc des temps plus sûrs pour les soins de santé.

(L’auteur est le directeur et chef de la direction de HealthMinds. Avant de fonder HealthMinds, il a consulté diverses organisations dans les domaines de l’édition médicale, de l’informatique de santé et du conseil en recherche. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de la direction financière. Express en ligne.)

