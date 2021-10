PharmEasy valorisé à 5,6 milliards de dollars en pré-IPO

PharmEasy a été la première licorne de la start-up de pharmacie en ligne à avoir obtenu le statut convoité en avril 2021.

Par Salman SH

La start-up de pharmacie en ligne PharmEasy, liée à l’introduction en bourse, a levé 350 millions de dollars (2 635,22 crores de Rs) dans le cadre d’un nouveau cycle de financement par actions auprès d’un groupe de nouveaux investisseurs, valorisant l’entreprise à 5,6 milliards de dollars (42 197,79 crores de Rs), documents provenant du registraire des sociétés (RoC) a montré lundi.

Le nouveau cycle comprenait un financement principal de 205 millions de dollars (1 505,89 crore de Rs) et une composante secondaire de 140 millions de dollars (1 054,94 crore de Rs), selon des documents.

Un rapport de l’Economic Times publié lundi a déclaré que les fondateurs de PharmEasy, Dharmil Sheth et le Dr Dhaval Shah, ont acheté des actions secondaires d’une valeur de 40 millions de dollars au cours du cycle. Environ 20 employés ont également exercé leurs options d’achat d’actions (ESOP) d’une valeur de 5 millions de dollars dans le nouveau cycle de financement, a ajouté le rapport.

Le financement principal d’une valeur de 205 millions de dollars a été obtenu auprès de nouveaux investisseurs, notamment Amansa Capital basé à Singapour, le fonds spéculatif basé à Hong Kong ApaH Capital, le fonds spéculatif américain Janus Henderson, OrbiMed, Steadview Capital, le fonds souverain basé à Abu Dhabi ADQ, New York du fonds spéculatif Neuberger Berman et du groupe londonien Sanne.

Des documents avec RoC ont montré que PharmEasy avait structuré l’opération en combinant à la fois des actions ordinaires et des actions préférentielles à conversion obligatoire (CCPS). Le conseil d’administration de PharmEasy a approuvé de nouvelles actions de participation aux nouveaux investisseurs le 27 septembre 2021, selon les documents réglementaires.

La start-up de pharmacie en ligne a émis 3,78 actions de lakh à une valeur nominale de 10 Rs par action à 8 allocataires, ce qui comprenait une forte prime de 5 890 Rs par action. En plus de cela, PharmEasy a également émis une autre action privilégiée convertible de 1,04 lakh à 3 allocataires à une valeur nominale de 10 Rs par action à la même prime.

Fondée en 2015 par Sheth et le Dr Shah, PharmEasy prétend actuellement connecter plus de 60 000 pharmacies physiques et 4 000 médecins à travers 16 000 codes postaux à travers le pays. La start-up affirme également avoir servi plus de 20 millions de clients.

À ce jour, PharmEasy a levé plus de 1,2 milliard de dollars en fonds propres et en financement par emprunt et son dernier accord important a été l’acquisition pour 600 millions de dollars de la chaîne de diagnostic Thyrocare en juin de cette année.

La société mère de PharmEasy, API Holdings Pvt Ltd, devrait déposer son projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du régulateur du marché Sebi d’ici la fin octobre de cette année et devrait être rendu public d’ici mars de l’année prochaine, selon des rapports précédents.

