Pharrell compare les avances aux “ prêts illégaux ” dans UnitedMasters Sitdown

Dans le cadre d’une discussion récente avec Steve Stoute, Pharrell Williams a comparé les avances des maisons de disques aux prêts «illégaux», en précisant que «personne ne devrait vous posséder».

Le joueur de 48 ans a exprimé son opinion critique sur les avancées lors de la troisième SelectCon d’UnitedMasters, que la société de quatre ans a diffusée via Twitch. En passant, Twitch et UnitedMasters, propriété d’Amazon, se sont associés pour offrir l’événement de diffusion en direct de deux jours aux fans – un point particulièrement intéressant, étant donné le différend de licence en cours de Twitch avec les principaux labels ainsi que les efforts d’UnitedMasters pour se positionner comme une alternative viable à ces entités.

S’appuyant sur cette dernière idée, l’un des nombreux messages affichés entre les segments lors de la troisième SelectCon indiquait: «UnitedMasters et Twitch se sont associés pour présenter des artistes indépendants devant des millions de personnes. Certains artistes ont déjà rejoint le programme d’affiliation révolutionnaire », qui est disponible pour les artistes UnitedMasters Select qui« sortent depuis au moins 30 jours »et qui« ont au moins trois flux sur les DSP ».

Autre aspect intéressant, Apple à la fin du mois dernier a dirigé le cycle de financement de 50 millions de dollars d’UnitedMasters, tandis que Spotify – qui a développé des relations résolument étroites avec les trois grands labels et est partiellement détenu par les entreprises – a exprimé son soutien à l’enquête de l’Union européenne sur la plainte. (Spotify) prélevé sur le fabricant de l’iPhone.

En ce qui concerne les commentaires initialement mentionnés par Pharrell Williams concernant les avancées, le sujet a cependant été mis en lumière pendant la dernière partie de SelectCon 3, et plus particulièrement lors d’une «discussion au coin du feu» avec le fondateur et PDG d’UnitedMasters, Steve Stoute.

Cette composante de l’événement a été pré-enregistrée, par opposition à la diffusion en direct, et a commencé avec Stoute et Pharrell Williams parlant de leur relation professionnelle de plusieurs décennies. La conversation s’est finalement déplacée vers les nuances des contrats de disques modernes et l’impact de Williams sur UnitedMasters; Stoute a reconnu que le natif de Virginia Beach avait conçu le nom de l’entreprise.

«Nous sommes tellement habitués à être possédés d’une manière, d’une forme ou d’une autre», a déclaré Pharrell. «Personne ne devrait vous posséder. Personne ne devrait s’approprier vos actions. Personne ne devrait posséder vos créations.

«Vous ne devriez pas entrer dans une entreprise et dire: ‘Je vais faire ce disque.’ Ils vous donnent une avance. Ensuite, pendant toute la durée de la sortie de votre album, vous travaillez pour rembourser cette avance.

«Aucune banque» – intervint Steve Stoute à ce stade, qualifiant la situation décrite d ‘«illégale» – «accorde un prêt à une entreprise pour créer une entreprise et repart avec les marques. S’éloigne avec les brevets, repart avec le produit.

«Le fondateur est encore quelque part, payant cela et empruntant contre des revenus futurs pour essayer de le récupérer, mais ils ne l’obtiennent jamais. Vous n’avez pas besoin de faire ça.

«Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l’industrie de la musique pour changer cela, du côté des maisons de disques et du côté de l’édition. Cela ne suffit pas, car cela a été légalisé, n’est-ce pas? Ils ne sont donc pas pressés de le faire.

«Mais il y a de bonnes personnes dans l’entreprise, si vous voulez le faire. Et cela doit avoir un sens. Mais tu devrais toujours posséder tes créations, mec.

En février, Pharrell Williams a été innocenté des accusations de parjure – et de millions de dommages supplémentaires – lors de sa confrontation très médiatisée en salle d’audience avec le domaine de Marvin Gaye.