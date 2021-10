Pharrell intronise Kraftwerk à la cérémonie du Rock Hall 2021 : regardez

Pharrell a rendu hommage à Kraftwerk lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021 dans un discours vidéo enregistré leur présentant un Music Excellence Award. Il a été suivi d’un hommage vidéo mettant en vedette Martin Gore de Depeche Mode, James Murphy de LCD Soundsystem, Philip Oakey de Human League et Darryl McDaniels de Run-DMC. Découvrez l’hommage vidéo et l’intro de Pharrell ci-dessous.

LL Cool J, Billy Preston, Randy Rhoads ont également été récompensés cette année par les Music Excellence Awards. Eminem a rejoint LL pour une interprétation de « Rock the Bells », et Taylor Swift et Jennifer Hudson ont rendu hommage à Carole King, qui a été intronisée pour la deuxième fois cette année en tant qu’artiste solo.

Lisez « En souvenir de Florian Schneider, qui a apporté le perfectionnisme et l’humour sonores à Kraftwerk » sur le terrain.

