Pharrell Williams appelle à une enquête fédérale sur la mort de son cousin ⋆ .

La star de Neptunes demande « respectueusement » aux autorités fédérales d’ouvrir une enquête sur la fusillade qui a conduit à la mort tragique de son cousin Donovon Lynch.

Pharrell Williams demande aux autorités fédérales d’enquêter sur la fusillade de la police de Virginie qui a entraîné la mort de son cousin après avoir passé son anniversaire à faire l’éloge de son défunt parent.

La star du hip-hop a eu 48 ans lundi (05avr21), mais l’événement a été une affaire sombre alors qu’il assistait aux funérailles de Donovon Lynch, qui a été abattu par un flic à Virginia Beach aux premières heures du 27 mars (21).

Une arme de poing qui aurait été brandie par Lynch a été retrouvée sur les lieux, mais la caméra corporelle du policier n’avait pas été allumée, ce qui a incité les membres de sa famille et les dirigeants de la communauté locale à remettre en question la version des événements de la police.

Pharrell a rendu hommage à Lynch à la suite de sa mort, appelant à «la transparence, l’honnêteté et la justice» de la part des autorités et, après avoir pleuré la perte de 25 ans lors d’un mémorial privé lundi, il s’est rendu sur Instagram pour faire pression sur les enquêteurs fédéraux pour qu’ils s’impliquent. dans le cas.

«Merci mon Dieu pour mon 48e tour autour du soleil», a-t-il partagé avec une photo du programme funéraire.

«Celui-ci est symbolique et une première parce que j’ai dû prendre la parole lors des funérailles de mon cousin, et j’ai été étouffé par les émotions. Trop de questions de la ville et de l’État sans réponse. Respectueusement, je demande une enquête fédérale. »

S’adressant à ses fans, Pharrell a ajouté: «Je vous demande aussi humblement que vous mainteniez tous la famille dans la prière. Son nom est Donovon Wayne Lynch. »

Amis et collaborateurs célèbres, y compris Justin Timberlake, Timbaland, Pusha T, et Fabolous faisaient partie de ceux qui ont offert leur soutien sous forme d’émojis à la main de prière tandis que son Les Neptunes partenaire de production Chad Hugo a commenté: «Dans nos prières», et chanteuse chevronnée Charlie Wilson a écrit: « Vous envoyer de l’amour et des prières pour votre neveu d’anniversaire (sic). »

La mort de Lynch était l’un des trois incidents de fusillade distincts qui se sont produits autour de Virginia Beach à la fin du 26 mars et jusqu’au 27 mars.

L’une des autres fusillades a coûté la vie à « Bad Girls Club« Star de la télé réalité Deshayla E. Harris, qui était probablement un spectateur innocent. Elle avait 29 ans.

