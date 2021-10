Pharrell Williams partage une photo rare du voyage de Son Rocket en Egypte

Pharrell Williams partage une photo de famille rare avec son épouse Helen Lasichanh et son fils Rocket d’Egypte voyage / Instagram

*Pharrell Williams a récemment partagé une photo de famille rare avec sa femme Hélène Lasichanh et leur fils de 12 ans Fusée Ayer.

Tel que rapporté par People, Williams a expliqué la signification du nom de Rocket à Oprah Winfrey jen 2014. « Métaphoriquement, c’était à cause de « Rocket Love » de Stevie Wonder, « Rocket Man » d’Elton John et « Rocket » de Herbie Hancock », avait-il déclaré à l’époque. « Tous mes musiciens préférés. »

« De la même manière que les Indiens ont nommé leurs enfants d’après une force, un animal ou un élément, nous l’avons nommé d’après une machine artificielle qui était censée monter, destinée à monter », a ajouté Williams.

Williams et Lasichanh ont accueilli un ensemble de triplés en janvier 2017.

« Je profite juste de ma famille, donc c’est bien », a déclaré Williams à PEOPLE en 2018. « Nous prenons le temps. Nous prenons du temps pour nous-mêmes, mais nous l’aimons aussi aussi. Nous aimons être avec les bébés. C’est fou. Et tous mes bébés sont créatifs – nous devons protéger cela. »

Dans des nouvelles connexes, Pharrell a récemment annoncé qu’il retirait son festival de musique Something in the Water de sa ville natale de Virginia Beach à la suite du meurtre par la police de son cousin par un officier de police local plus tôt cette année. Cette décision intervient après deux ans d’annulations liées au COVID.

Williams a envoyé une lettre au directeur municipal Patrick Duhaney, notant que Virginia Beach était « dirigée par et avec une énergie toxique » depuis « beaucoup trop longtemps ».

« L’énergie toxique qui a changé plusieurs fois le récit autour de l’homicide de mon cousin, Donovon Lynch, un citoyen de Virginie, est la même énergie toxique qui a changé le récit autour du meurtre de masse et des pertes de vie insensées au bâtiment numéro 2 », Williams a écrit dans une lettre, faisant référence aux 12 personnes décédées lors d’une fusillade de masse en 2019 dans un bâtiment municipal local.

« Jusqu’à ce que les gardiens et les pouvoirs en place considèrent les citoyens et la base de consommateurs, et ne considèrent plus l’idée des droits de l’homme pour tous comme une idée controversée… Je n’ai aucun problème avec la ville, mais je me rends compte que la ville n’a pas non plus apprécié mes solutions proposées », a-t-il écrit.