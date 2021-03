Phase de groupes majeure de Singapour; Jour 3, flux B

Récapitulatif des cinq séries disputées du jour 1 de la phase de groupes du One Esports Singapore Major 2021.

Thunder Predator a choqué le monde de Dota 2 en réalisant au-delà des attentes et en remportant les quatre séries jouées aujourd’hui. Le flux B a couvert cinq séries aujourd’hui, dont trois ont été jouées par Thunder Predator.

Équipe Liquid vs Thunder Predator

Avec une excellente performance en Wild Cards, Team Liquid était considéré comme le favori contre Thunder Predator.

Dans le premier match, Liquid a connu une excellente étape de laning. Avec l’aide de deux héros pousseurs, Lycan et Death Prophet, ils ont pu sécuriser deux tours de rang 1 dans les 11 premières minutes. Après quelques minutes, Thunder a perdu quatre héros contre Liquid mais a réussi à arracher Aegis à Liquid. Après un certain temps, Liquid a décidé de pousser pour la caserne inférieure sans Aegis et a perdu le combat en équipe. Liquid a essayé à nouveau la même stratégie et a perdu quatre héros dans ce combat, ainsi que leur avance en or. Bientôt, Thunder a réussi à sécuriser Aegis et a décidé de pousser la voie du bas, où Liquid les a combattus, mais Thunder a prévalu et Liquid a appelé «gg».

Dans le match 2, le projet n’était pas en faveur de Liquid. Ils devaient s’assurer une avance dans les premiers stades, mais le jeu est resté égal jusqu’à la 20e minute. C’est la décision sournoise de Thunder pour tuer Roshan qui a renversé la situation. Leur roi Wraith était déjà assez dur pour tuer et une Égide en plus rendait la tâche extrêmement difficile. Comme Liquid n’avait pas de contre-attaque contre Wraith King, ni aucun héros durable pour agir en tant que ligne de front, ils ont lentement et régulièrement perdu leur emprise sur le jeu. Thunder a pris plus de temps que prévu mais a clôturé le match en leur faveur.

Thunder Predator contre Alliance

Après avoir remporté une victoire sur Liquid, Thunder a gagné une confiance massive et Alliance a dû sortir son meilleur match pour gagner.

Dans le premier match, Alliance a adopté une stratégie claire. C’était pour choisir un alchimiste hors de la voie et acheter le sceptre d’Aghanim comme premier objet. Ensuite, ils l’ont fait don à Monkey King, le héros de position 1, et ont gagné un Monkey King fortuné qui pourrait combattre et dominer l’équipe ennemie. Leur stratégie a suivi le chemin parfait dans lequel ils ont remporté les trois couloirs. Alchemist at offlane avait la valeur nette la plus élevée et a acheté un Sceptre Aghanims rapide pour Monkey King, mais c’est là que leur stratégie a échoué.

Même avec cet objet, Monkey King ne pouvait pas gagner contre le héros ennemi de position 1, Ursa. Le tonnerre a sécurisé Aegis chaque fois qu’il était disponible, et lentement et régulièrement construit l’avance pour assurer leur victoire sur Alliance. En repensant à la stratégie de l’Alliance, il aurait peut-être été préférable qu’ils aient permis à l’Alchimiste de s’acheter un objet agricole pour lui-même afin qu’il puisse cultiver rapidement plus tard si la stratégie des Aghanims échouait.

Dans le jeu 2, Thunder avait un excellent projet de dégâts AOE et leur capacité à obtenir des avantages en début de partie les a aidés à assurer leur victoire. La stratégie de l’Alliance pour tuer Roshan et attraper Aegis n’a pas fonctionné et n’a donc pas pu inverser le jeu.

Équipe Aster contre PSG.LGD

Team Aster et PSG.LGD ont disputé de nombreux matchs les uns contre les autres ces derniers mois mais Team Aster a participé à ce tournoi avec un remplaçant, Cheng « Mad » Han, et cela a apporté beaucoup d’incertitudes.

Dans le premier match, l’équipe Aster a donné une performance moyenne et LGD a continué à construire une avance avec son héros principal, Terrorblade. Ils ont mis la pression du côté ennemi de la carte et n’ont même pas eu besoin de l’égide pour assurer la victoire.

Dans le jeu 2, le projet de LGD ne considérait pas un tanker fiable ou des capacités de désactivation suffisantes. Ils ont eu une bonne étape de laning mais en raison des limites de leur repêchage, ils ont été incapables de convertir l’avance en victoire et ont finalement perdu le match.

Vici Gaming contre Team Liquid

Team Liquid avait affronté Vici Gaming dans les Wild Cards et ils ont perdu la série par 0-2. Donc, à venir sur cette série, Vici Gaming était considéré comme le favori. Néanmoins, Liquid a joué à merveille et a surpris Vici Gaming.

Dans le premier match, Liquid a eu un excellent début de match, dans lequel ils ont obtenu une avance de 6000 médailles d’or en seulement 13 minutes de jeu. Quelques combats d’équipe incroyables à mi-chemin et sécuriser Aegis à la 19e minute leur permettent de pousser vers les hauteurs. Vici Gaming a également perdu ce combat de haut niveau et a abandonné le match à la 22e minute.

Dans le deuxième match, Team Liquid a pris un bon départ et a continué à capitaliser sur cet avantage. Ils ont sécurisé Aegis et détruit toutes les tours de rang 2 de Vici Gaming. Mais cette fois, lorsque Liquid a décidé de pousser pour un terrain élevé, Vici Gaming a pu se défendre. Le seul problème était que Vici Gaming n’était pas en mesure de convertir cette défense en une avance. Liquid a de nouveau attrapé Aegis et cette fois, avec l’aide du fromage, ils ont réussi à gagner le combat en équipe sur les hauteurs et Vici Gaming s’est rendu.

Thunder Predator contre Team Aster

Après avoir remporté toutes les séries tout au long de la journée, Thunder était le favori dans ce match. Le projet et l’exécution de Thunder étaient de haute qualité.

Dans le premier match, Thunder a joué de manière agressive et a passé la majeure partie de son milieu de partie dans la jungle ennemie. L’équipe Aster avait une stratégie étrange de combiner Phantom Lancer en position 1 et Lycan en position 3. Lycan en tant qu’offlaner n’est ni un noyau durable ni un disabler. La seule chose que Lycan a fournie était une plus grande vitesse de déplacement vers Phantom Lancer. Apparemment, l’équipe Aster pensait qu’Ursa ne serait pas en mesure de chasser le principal Phantom Lancer, et ses illusions finiraient par tuer Ursa. Cette stratégie a fonctionné pendant un certain temps et l’équipe Aster a pu faire un retour de 12 000 pièces d’or après avoir subi un désavantage de 32 000 pièces d’or. Mais Thunder, avec une excellente défense au sol sans leur héros de position 1, Ursa, a sauvé leur partie et a finalement détruit la base de l’équipe Aster.

Dans le match 2, c’était un début moyen pour les deux équipes. Mais dès que le héros intermédiaire de Thunder, Templar Assassin a commencé à tourner autour de la carte, ils ont réussi à trouver de nombreuses victimes et, à peine 15 minutes après le début du jeu, ils ont gagné une avance de 8000 pièces d’or. Ils ont sécurisé Aegis dans les quelques minutes qui ont suivi et n’ont pas abandonné le contrôle de la carte. L’équipe Aster a fait de son mieux pour se défendre, mais la force d’attaque de Thunder était imparable. L’équipe Aster s’est rendue à 22 minutes de jeu et Thunder Predator est resté invaincu tout au long de la journée, avec une performance incroyable de 8-0 et assurant la première place lors du premier jour de la phase de groupes.