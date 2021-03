Phase de groupes majeure de Singapour; Jour 3, Stream C

Tous les temps forts de notre première journée de groupes au Singapore Major!

La fin de la série Wild Card d’hier nous a apporté un bris d’égalité et trois graines fraîches pour la phase de groupes du Major.

Si vous avez manqué l’une des sensations fortes et des déversements, retrouvez nos récapitulatifs du jour 2 pour les flux A et B.

Mais avec le jour 3 sur nous, le tournoi a bel et bien commencé. Nous avons assisté aujourd’hui à des matchs vraiment exceptionnels sur l’ensemble de la phase de groupes, avec de nombreux rebondissements inattendus dans le classement à la fin des jours.

Pour l’instant, voyons comment les choses se sont déroulées pour nos équipes sur le Stream C.

Vici Gaming contre Quincy Crew

Notre journée s’est ouverte sur le Stream C avec un face-à-face entre les participants de Wild Card Vici Gaming et la dernière puissance de NA, Quincy Crew.

Le jeu a commencé passif. Les deux équipes ont réussi à s’emparer de certaines des runes de prime de départ. Quinn «Quinn» Callahan s’est empilé sur les tangos avant de se diriger vers le milieu. Un mouvement qui lui a donné une certaine résistance dans son match contre le QoP de Zeng «Ori» Jiaoyang.

Le premier sang a finalement été versé lorsque le jeu a duré 5 minutes, avec Shadow Fiend de Xiong « Pyw » Jiahan prenant l’honneur. Mais alors que Vici avait trouvé quelques premiers choix, Quincy avait zoné la carte. Alors que le jeu entrait dans sa phase intermédiaire, la dynamique a commencé à changer radicalement.

Bien qu’il ait disputé son premier match de l’événement avec un stand, Quincy Crew semblait prêt à participer à notre premier match de la série Bo2. Les 18 minutes suivantes ont vu Quincy boule de neige prendre une avance de 27k pour une valeur nette alors qu’ils affirmaient tuer après tuer. Vici a appelé GG à 28 minutes, avec un maigre 9-kills à 24 de Quincy.

Plutôt que d’être démoralisé par leur défaite dans le premier match. Vici Gaming est entré dans la deuxième carte avec une vengeance. Rédaction d’un line-up solide avec beaucoup de mobilité sous la forme de Weaver de Yang «Erica» Shaohan.

Le choix de Quincy Naga Siren pour Yawar « Yawar » Hassan n’a pas fourni le verrouillage nécessaire pour garder les noyaux de Vici sous contrôle. Et Avery « LoA » Silverman a eu beaucoup plus de mal avec son Death Prophet dans le deuxième match.

Après deux ratés en équipe et 43 minutes, Vici s’est assuré une victoire, terminant notre première série de la journée par un match nul.

Team Liquid contre PSG.LGD

Le match de Liquid avec LGD sur Stream C est venu juste après un piétinement approfondi de Thunder Predator dans la première série de la journée sur Stream B.

Il serait juste d’imaginer que la défaite avait secoué Liquid. Mais ils semblaient beaucoup plus à l’aise face aux géants chinois dans le premier match de cette série.

Nous avons vu l’Io de Michael «mICKe» Vu pour la deuxième fois, et c’était tout aussi sauvage qu’hier. (Il avait son Ag’s Sceptre de 14 minutes.) Mais le choix Storm Spirit pour Maximilian «qojqva» Bröcker au milieu s’est également avéré être une épine dans le côté de LGD. Cheng «NothingToSay» Le Mars de Jin Xiang a été complètement arrêté. Wang «Ame» Chunyu avait également l’air quelque peu déplacé sur Clinkz. Mais avec Alchemist, Morphling et Anti-Mage bannis pendant le draft, ses options étaient assez limitées.

Alors que le jeu approchait de la barre des 20 minutes, l’avantage était fermement du côté de Dire / Liquid. Le piétinement de 32 minutes s’est terminé avec Liquid remportant la victoire avec une avance de 27 morts sur LGD.

Le match 2 a vu LGD se rabattre sur un choix confortable de Troll Warrior pour Ame, et ils ont banni Wisp pendant le repêchage, se préparant pour une conduite beaucoup plus facile que le jeu 1 ne leur avait fourni. Ils ont toujours eu du mal à prendre le milieu de la rondelle de Micke pendant la phase de laning, mais au moment où le match a atteint le milieu, ils étaient bel et bien au top. Liquid n’a jamais réussi à reprendre la tête en or ou en expérience.

LGD a renversé la situation sur cette série, nous apportant un autre tirage au sort en fermant Liquid juste avant 42 minutes, avec 33 attaques décisives au tableau et une avance de 37k.

OB.Neon contre Vici Gaming

OB.Neon est entré dans leur série contre Vici Gaming avec beaucoup d’agressivité. Erin «Yopaj» Jasper Ferrer a eu une course fantastique dans les couloirs sur Puck au milieu. Le capitaine de l’équipe Andrei «Skem» Ong travaillait également beaucoup avec Weaver pendant la phase initiale. En fait, il n’est tombé qu’une seule fois pendant tout le match, face à un jeu très serré de Earthshaker de Pyw.

Mais alors que le match dépassait la barre des 20 minutes, le repêchage de Vici est entré en ligne. L’esprit du Vide d’Ori a réussi à obtenir ses Aghanim. Ensuite, il emballait beaucoup de punch supplémentaire avec le carquois enchanté dans sa cachette à 30 minutes.

Malgré un début prometteur, le premier match est allé dans le sens de Vici, avec Neon tirant sa révérence à 41 minutes.

Le deuxième match a vu un niveau d’agression encore plus élevé dans les phases d’ouverture, avec Neon éliminant 5 attaques décisives avant les 4 minutes. Toute la voie du bas de Vici était un désastre. Neon avait interdit presque tous les héros habituels de Ren « old eLeVeN » Yangwei. Son choix Necrophos avait soulevé beaucoup de sourcils dans le repêchage, et cela ne ressemblait toujours pas à la meilleure décision dans les couloirs.

En fait, Neon avait l’air d’avoir le jeu dans le sac jusqu’à 32 minutes lorsque Ori a réussi à tuer Yopaj qui a renversé le script. Avec le plomb d’or sous leur ceinture, Vici a fait son mouvement pour l’ancien. S’assurant finalement la victoire 2-0 à 38 minutes.

Quincy Crew contre Thunder Predator

Thunder Predator a absolument écrasé chacune de leurs séries aujourd’hui. Et leur face à face contre Quincy sur Stream C ne faisait pas exception.

Cette série nous a donné des allers-retours vraiment passionnants de Dota. Comme QC et TP se disputaient le contrôle de l’or et de la carte.

Le repêchage de Quincy Crew était très prometteur. Rodrigo «Lelis» Santos avait l’air solide sur Bristleback. Un choix d’Enigma pour LoA leur a donné de nombreuses opportunités de verrouillage dans les combats d’équipe, et aux côtés de Yawar’s Razor, ils ont réussi à délimiter efficacement TP dans la voie du bas.

Mais un beau repêchage n’est jamais suffisant pour vaincre une partie de Dota. Et Quincy avait Leonardo «Leostyle-» Sifuentes sur Morphling pour essayer de lutter. Et ils l’ont fait. Mais il n’y avait tout simplement pas moyen de retenir l’assaut de Leostyleback. Les 10 dernières minutes de jeu ont vu QC soumis à un bain de sang absolu. Son Morph est allé 15/2/6 au cours du premier match.

Thunder Predator avait sa victoire dans le sac avant que le chronomètre n’atteigne 35 minutes.

Le jeu 2 a suivi un schéma similaire. Malgré un effort noble au milieu du match, Quincy Crew n’a pas pu suivre le rythme que TP établissait. En 42 minutes, Thunder Predator a connu sa troisième série 2-0 de la journée. Les mettre en forme pour leur dernier set contre Aster.

PSG.LGD contre OB.Neon

Notre dernière série de la journée a vu LGD affronter Neon. LGD n’avait pas encore pris de série, attirant ses deux premiers matchs contre Liquid et Aster.

Alors que les voies s’ouvraient sur notre première carte, il était clair qu’ils avaient faim de victoire. Ils détenaient l’avantage sur tous les fronts dans le premier match, le mettant facilement fin à 33 minutes avec une avance de 10 tués. Zhao «XinQ» Le saule noir de Zixing a fourni beaucoup d’initiatives intéressantes une fois qu’ils ont attrapé leur Blink Dagger, et Ame’s Troll Warlord est toujours une force avec laquelle il faut compter une fois qu’il est cultivé.

Neon a choisi de choisir Troll pour Skem dans le jeu 2. Une décision qui semblait initialement favorable, notamment soutenue par Jaunuel «Jaunuel» Arcilla sur Elder Titan et Prieme Ejay «PlayHard» Maque sur un Shadow Shaman.

Mais le projet de LGD était une équipe de démolition. Ame sur Juggernaut leur a donné un joli contre à Troll, et Zhang « Faith_bian » Ruida sur Death Prophet a causé beaucoup de dégâts de construction pour faire fondre tous les objectifs de LGD. De plus, Winter Wyvern de XinQ a également causé plus que sa juste part de ravages pour Neon.

Alors que les garçons de SEA ont réussi à prendre une petite avance au bout des couloirs, et au milieu, ils n’ont jamais réussi à récupérer suffisamment de LGD pour vraiment renverser la vapeur. Après avoir tenu pendant 40 minutes, leur ancien est tombé.

LGD a pris la série 2-0 pour les placer à la deuxième place du classement. Un poste qui semble assez encombré, étant donné qu’ils le partagent actuellement avec Quincy, Aster, Liquid et Vici.

Assurez-vous de vous connecter demain sur Twitch pour voir la conclusion de notre phase de groupes et le classement final des Playoffs à Singapour!