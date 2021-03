Phase de groupes majeure de Singapour; Jour 4, Stream C

Tous les temps forts de notre deuxième et dernière journée de groupes au Singapore Major.

Huit équipes ont participé à la phase de groupes majeure de Singapour et sept se sont qualifiées pour les séries éliminatoires. Une seule équipe a été éliminée à la fin de la journée, et c’était Alliance. Les équipes qui ont atteint la tranche supérieure des séries éliminatoires étaient Thunder Predator, PSG.LGD et Vici Gaming, tandis que les équipes qui ont avancé dans la tranche inférieure des séries éliminatoires étaient Quincy Crew, Team Liquid, Team Aster et Neon Esports.

Équipe Aster contre Team Liquid

Au jour 1 de la phase de groupes, Team Aster et Team Liquid ont obtenu 4-4 scores au classement. Ils étaient tous les deux considérés comme égaux à l’approche de cette série et c’est exactement comme ça que cela s’est terminé. La série s’est terminée par une égalité de 1-1.

Dans le premier match, Team Liquid a eu un bon départ dans lequel ils avaient tué quatre fois le héros intermédiaire ennemi Shadow Fiend juste au stade de la laning. Même si les deux équipes avaient de bons dégâts AOE, Liquid avait le dessus car ils avaient des héros plus durables qui les aidaient à gagner chaque combat d’équipe. D’autre part, l’équipe Aster avait choisi l’un des héros de position 1 les plus réussis de ce tournoi, IO, mais ils ne pouvaient pas retenir de héros ennemis sur lesquels IO se concentrer car ils manquaient de désactivations faciles. Ces problèmes dans le projet ont conduit à une défaite pour l’équipe Aster.

Dans le match 2, Liquid a de nouveau connu un début incroyable. Avec Bristleback comme héros de position 1, ils pouvaient facilement contrôler le côté ennemi de la carte au milieu de la partie. Leur plus grande difficulté était de pousser sur un terrain élevé, car ils manquaient d’un bon pousseur, et l’équipe Aster avait une bonne défense. Dans l’une des tentatives de poussée au sol par Liquid à 28 minutes, ils ont perdu tous leurs héros et le héros ennemi de position 1, Terrorblade, s’est déchaîné. Cela l’a aidé à recevoir une énorme quantité d’or et à assurer une bonne avance pour son équipe. Après ce combat d’équipe, l’équipe Aster a joué de manière agressive et a remporté sa victoire.

Équipe Aster contre Quincy Crew

Quincy Crew avait surpris de nombreux spectateurs lors de la première journée de la phase de groupes avec un score de 4-4 au classement. Même s’ils étaient les outsiders à venir dans ce tournoi, ils n’étaient certainement pas vus de la même manière en entrant dans cette série. Quincy Crew a remporté la série par 2-0.

Dans le premier match, les deux équipes ont pris un bon départ et les choses sont restées égales jusqu’au combat de Roshan. Quincy Crew a pu tuer deux héros ennemis et a attrapé Aegis. Ce fut une brillante performance de Quinn «Quinn» Callahan sur Void Spirit, dans ce combat d’équipe et tout au long du match, qui a aidé Quincy Crew à dominer chaque combat d’équipe. Le score de Quinn sur Void Spirit à la fin du match était de 14/1/13.

Dans le match 2, Quincy Crew a connu un début incroyable avec 10 attaques décisives et seulement deux morts en phase de laning. Mais l’équipe Aster s’est assurée de ne pas leur donner plus d’espace pour cultiver et a contenu la différence de valeur nette autour de 2000 jusqu’à 15 minutes de jeu. Une fois que Quincy Crew a attrapé Aegis, ils ont commencé à contrôler le côté d’Aster de la carte et ont commencé à prendre une bonne avance en termes de valeur nette. Un seul combat au milieu où Aster a commis l’erreur d’aider un soutien à survivre a fini par les perdre quatre héros. Ils auraient pu facilement prolonger ce grand combat d’équipe en jouant en toute sécurité, ce qui les aurait aidés à mieux se battre plus tard après avoir acheté du BKB sur leurs noyaux. Après ce combat d’équipe, Quincy Crew a profité de l’heure de la mort de l’ennemi et a immédiatement poussé vers les hauteurs. Aster a essayé de se défendre mais s’est rendu assez tôt.

Équipe Liquid vs Neon Esports

Avec un parcours incroyable en Wild Cards et un score de 4-4 au classement après la première journée de la phase de groupes, Team Liquid était supposé être le favori de la série. Personne ne s’attendait à ce que l’équipe de tête de série inférieure Neon Esports écrase Team Liquid et remporte la série avec 2-0.

Dans le premier match, Liquid a pris un bon départ mais n’a pas réussi à profiter de cette avance au milieu du match. Ils ne pouvaient pas ganker efficacement l’ennemi et ne pouvaient pas se défendre efficacement. Ils ne s’attendaient pas à ce que Neon joue de manière aussi agressive. Neon avait un contrôle total sur les combats d’équipe et Liquid ne voyait aucun espoir de gagner un combat d’équipe, alors ils se sont rendus.

Dans le jeu 2, Liquid a de nouveau pris un bon départ, mais un combat 5v5 en début de partie a changé le cours du jeu. La stratégie de Liquid pour jouer plus agressivement que Neon était parfaite, mais en même temps, Neon prévoyait également un combat d’équipe. Cela a surpris Liquid et ils ont perdu tous leurs héros dans ce combat d’équipe, tandis que Neon n’en a perdu que deux. 10 minutes plus tard, Liquid a de nouveau ganké avec cinq hommes, mais l’équipe a été essuyée. Les dommages AOE de Neon étaient trop importants pour que Liquid puisse les gérer. Plus tard, Neon a attrapé Aegis et a pris le contrôle complet de la carte. Liquid a fait de son mieux pour se défendre, mais les dégâts de Neon étaient écrasants.

PSG.LGD contre Quincy Crew

Quincy Crew avec une performance incroyable en ce jour de phase de groupes. Avec un score de 3-1, ils n’étaient définitivement pas considérés comme des outsiders, mais l’issue de cette série était tout de même 2-0 en faveur du PSG.LGD. Les ébauches et le sens du début du jeu de LGD ont été difficiles à surmonter pour Quincy Crew.

Dans le premier match, LGD a pris une avance considérable de 3000 médailles d’or en seulement six minutes de jeu. Une fois au milieu du jeu, Quincy Crew a commencé à tuer sur la carte, mais LGD a continué à cultiver plus rapidement que Quincy Crew. LGD a complètement sécurisé le jeu en leur faveur lorsqu’ils ont attrapé Aegis. Le héros de la position 1 de LGD, Monkey King, a eu beaucoup plus d’impact dans les combats en équipe depuis qu’il avait Aegis. Quincy Crew a également commis quelques erreurs, comme prendre des combats même lorsque l’ennemi avait Aegis, et à la fin, manquer un trou noir crucial. Quincy Crew s’est rendu dès qu’ils ont perdu le dernier combat d’équipe.

Dans le match 2, Quincy Crew était sur-drafté et ils ne pouvaient même pas sécuriser leur début de partie. Ils n’avaient aucune chance de gank ou de créer de l’espace pour leurs noyaux à cultiver. LGD a dominé le match et Quincy Crew a rendu le match à seulement 18 minutes.