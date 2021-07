Phases de réalité : William Bell sonne quelques vérités à la maison

William Bell, le grand auteur-compositeur soul, reste un interprète sous-estimé, peut-être parce qu’il n’a jamais été la présence vocale la plus affirmée d’un label où régnaient des personnages masculins plus grands et plus forts. C’est une honte, car Bell possédait les côtelettes pour livrer ses chansons réfléchies, sages et souvent subtiles mieux que quiconque. Et Phases Of Reality regorge de superbes chansons, parfaitement livrées.

Écoutez Phases Of Reality maintenant.

Pas ce à quoi tu t’attendrais

L’album n’a pas été un succès sans mélange, peut-être entravé par l’illustration de couverture un peu bizarre de Don Brautigan, un artiste à la mode pour les pochettes soul à l’époque. C’était un peu de la science-fiction pour un disque Stax, mais dépeint clairement l’esprit puissant de Bell méditant sur l’état des Afro-Américains, la vie, l’amour et, bien, la douleur, en 1972.

Le disque s’ouvre sur le culotté « Save Us », dans lequel le William Bell connu pour le tendre « I Forgot To Be Your Lover » se met à l’écart au profit de celui qui voit ce qui se passe dans certaines parties de sa communauté et le déteste : des mères qui pleurent, des pères désespérés et des dealers tuant leurs enfants un coup à la fois. Avec une sensation de roulement et de poids lourd, un orgue sanctifié et une guitare fly wah-wah, Bell appelle le Seigneur à intervenir. (Eh bien, Richard Nixon n’allait certainement pas le faire.) Si cette Bell chargée de malheur n’est pas ce à quoi vous vous attendriez, rappelez-vous qu’il a co-écrit l’une des chansons les plus sombres du canon de Stax, “Né sous un mauvais signe. ”

Beaucoup pour les romantiques

Restez avec nous maintenant, romantiques, car il y en a beaucoup pour vous aussi. Le soufflant « True Love Don’t Come Easy » s’adresse à un amant qui s’en fiche. Il y a une tendre ballade de valse dans le regrettablement pragmatique « What I Don’t Know Won’t Hurt Me », et un sentiment similaire imprègne « If You Really Love Him », les deux chansons que Bell n’a pas participé à la composition. Moins réussi est “Lonely For Your Love”, qui aurait pu fonctionner comme un autre slowie sans un arrangement cod-reggae.

De retour sur le conseil d’observation sociale, l’histoire de la dépendance de Bell, « Fifty Dollar Habit », racontée à la première personne pour humaniser son terrible avertissement, est une piste remarquable ; il s’ouvre comme un blues, aussi rural que vous pouvez l’imaginer, mais ces licks sont joués de manière frappante sur une guitare-sitar à la mode de l’époque, ce qui est parfaitement logique lorsque le rythme démarre et que soudain, c’est du blues urbain pour une super ère. Cela ressemble étrangement à Albert le roi livrer le solo de guitare aussi, peut-être rembourser Bell pour avoir écrit “Born Under A Bad Sign”.

“The Man In The Street” adopte une approche totalement différente, avec des cordes luxuriantes et des voix flottantes, presque éparses, de The Sweet Inspirations, mais son message n’en est pas moins une autre histoire de la vraie vie, un peu rappelant celle de Terry Callier. Le rythme glissant de la chanson titre doit beaucoup à “Family Affair” de Sly & The Family Stone – et est tout aussi intrigant.

Réfléchi, livré avec sensibilité, (presque) parfaitement conçu, et produit et arrangé par William Bell lui-même, Phases Of Reality présente une vision de la vie et de l’amour qui résonne encore dans une large mesure. Cet album devrait être mieux connu, et William Bell devrait être davantage salué. Pourquoi ne le sont-ils pas ? C’est peut-être juste une phase de la réalité.

Écoutez Phases Of Reality maintenant.