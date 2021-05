PHD Media India est la nouvelle agence de référence pour The Laughing Cow de Bel Group India

Le groupe Bel prévoit d’ajouter de la valeur à la catégorie des fromages et des collations santé en Inde avec le lancement de nouveaux produits sous la marque The Laughing Cow

PHD Media India, filiale de planification de la communication et d’achat média d’Omnicom Media Group, a décroché le mandat média de la marque de Bel Group India, The Laughing Cow.

«L’Inde est un marché prioritaire pour le groupe Bel. Notre gamme de fromages (triangles crémeux, tranches, blocs, tartinades et cubes) sous la marque The Laughing Cow a un goût qui répond à la palette indienne. Toute la gamme est nutritive, fabriquée à partir de lait de vache enrichi. Nous pensons que l’approche innovante et centrée sur les données de PHD en matière de médias et de communication contribuera à amplifier notre présence. Nous sommes convaincus que ce partenariat contribuera à accélérer notre voyage en Inde et à développer la catégorie des fromages en créant une notoriété de marque percutante », a déclaré Alamjit Singh Sekhon, directeur commercial de Fromageries Bel India.

«C’est une victoire majeure pour nous, et nous sommes impatients de faire des progrès dans le segment dynamique des produits de grande consommation, qui est toujours une perspective passionnante en raison du grand nombre d’opportunités. La vache qui rit est une marque de fromage emblématique et nous sommes ravis de remporter le mandat médiatique en Inde. Nous sommes convaincus que ce sera un voyage de croissance mutuelle et nous sommes impatients de nous lancer dans une stratégie de narration réfléchie et axée sur les données pour la marque », a ajouté Monaz Todywalla, PDG de PHD Media India, à propos de l’association.

Le Groupe Bel, originaire de France, a une histoire de 150 ans dans le fromage et le snacking santé. La marque Bel’s, The Laughing Cow cheese, a été lancée à Mumbai et Bengaluru en octobre 2018. Le groupe Bel prévoit d’ajouter de la valeur à la catégorie des fromages et des collations santé en Inde avec le lancement de nouveaux produits sous la marque The Laughing Cow. La marque Laughing Cow est déjà connue dans plus de 130 pays à travers le monde.

