Phemex répertorie 8 nouvelles pièces et réintroduit Ripple

Phemex, l’une des plateformes d’échange de cryptomonnaies et de contrats à terme les plus rapides du secteur, a encore renforcé son offre en annonçant l’inclusion de 8 nouvelles crypto-monnaies disponibles à la fois sur son marché au comptant et sur ses dérivés. Le dernier groupe de pièces à figurer sur la liste comprend BAT, CHZ, MANA, ENJ, SUSHI, SNX, GRT et MKR.

Après la cotation, Phemex prend désormais en charge les paires de trading spot BAT / USDT, CHZ / USDT, MANA / USDT, ENJ / USDT, SUSHI / USDT, SNX / USDT, GRT / USDT et MKR / USDT, ainsi que le trading par contrat de ces huit actifs avec un effet de levier jusqu’à 20x.

Donner la priorité aux utilisateurs, toujours

Phemex a parcouru un long chemin depuis son lancement il y a 2 ans. Créée par un groupe d’anciens dirigeants de Wall Street pour offrir une bien meilleure expérience de trading professionnelle à la communauté crypto, la plate-forme a toujours mis les besoins de ses utilisateurs en premier. La plate-forme met en œuvre un moteur de trading robuste et une sécurité de pointe pour permettre une expérience de trading transparente.

La plate-forme met en œuvre un processus d’évaluation strict pour les nouvelles listes de jetons. Chaque inscription est soumise à une diligence raisonnable et seules celles qui répondent à tous les critères prescrits seront disponibles pour les utilisateurs de Phemex. En attendant, les utilisateurs peuvent toujours fournir des commentaires et des suggestions sur les nouvelles fonctionnalités ou les jetons à l’équipe Phemex. Ils agissent sur ces intrants en fonction de la demande et de la popularité, s’assurant que leur communauté a toujours une longueur d’avance sur les autres.

Réintroduction de XRP

Phemex a réintroduit XRP avec BAT, CHZ, MANA, ENJ, SUSHI, SNX, GRT et MKR après une courte période de suspension en raison du procès de la SEC contre les créateurs de XRP Ripple Labs. La nouvelle du procès a entraîné des ventes massives sur divers échanges à travers le monde.

Phemex est l’un des nombreux échanges qui ont arrêté le trading XRP et supprimé la crypto-monnaie populaire pour protéger leurs clients contre les liquidations généralisées. Depuis lors, le marché XRP est revenu à la normale, ce qui, à son tour, a influencé la décision de la plate-forme de réintroduire le trading spot et contract XRP sur Phemex. Les utilisateurs peuvent désormais accéder au trading au comptant XRP / USDT ainsi qu’au contrat linéaire XRP / USD avec un effet de levier jusqu’à 20x.

Lisez l’annonce officielle sur: https://phemex.com/announcements/phemex-releases-eight-new-coins-plus-xrp