Paris Hilton fait son retour à la télévision dans la série non scénarisée Cuisiner avec Paris, lancé sur Netflix le mercredi 4 août. La série servira apparemment de continuation de l’émission YouTube de Hilton du même nom. CONNEXES: WitcherCon: la première bande-annonce de The Witcher Season 2 est publiée Le synopsis officiel de la nouvelle […] More