 » Phénoménal  » et  » glacial  » Sergio Aguero a été salué comme l’un des plus grands attaquants de tous les temps par l’ancien assistant de Man City, Brian Kidd, alors que l’Argentin confirme sa retraite

L’icône de Man City, Sergio Aguero, deviendra l’un des meilleurs attaquants de tous les temps, estime son ancien entraîneur adjoint Brian Kidd.

L’Argentin a pris sa retraite du football mercredi lors d’une conférence de presse en larmes après avoir reçu un diagnostic d’arythmie cardiaque.

Kidd a fait l’éloge de l’icône de Man City Aguero qui a annoncé sa retraite du football

L’attaquant a signé pour Barcelone cet été après avoir quitté City après une brillante carrière de dix ans au stade Etihad.

Pendant ce temps, le joueur de 33 ans a marqué 260 buts en 390 matchs, y compris son attaquant emblématique vainqueur du titre contre QPR – cimentant son nom dans le livre des records du club en tant que meilleur buteur de tous les temps de Man City.

Kidd faisait alors partie de l’équipe des coulisses de City, travaillant sous la direction de Roberto Mancini, et – aux côtés d’Aguero – les a aidés à remporter leur premier titre en Premier League.

Le joueur de 72 ans insiste sur le fait qu’Aguero entrera dans l’histoire après une carrière phénoménale et fait l’éloge de son caractère, ainsi que de ses capacités de footballeur.

Aguero est une légende de Man City

Je ne pense pas que l’un d’entre nous le verra jamais répété, lorsque nous avons remporté la ligue avec ce but – 93:20 », a déclaré Kidd à l’animateur de talkSPORT Jim White.

« C’était un moment inoubliable, c’était Manchester City qui remportait le titre pour la première fois depuis 1968, c’était l’ancienne première division à l’époque. Pour moi, le premier est toujours le plus difficile à gagner.

«Il était un top, top finisher. Vous nommez n’importe qui dans l’histoire des attaquants, Sergio Aguero sera là-haut avec lui, aucun doute là-dessus, à mon humble avis.

Son but contre QPR restera dans l’histoire

Kidd a ajouté : « Je ne ferais jamais de comparaison pour savoir qui est le meilleur joueur au fil des ans, mais ce que Sergio a fait était phénoménal.

« Vous ne pouvez pas le dire avec des mots et c’est aussi une personne adorable, modeste et humble, ce qui était la grande chose chez lui.

« Rien ne l’a dérouté. Il était glacial dans la boîte.

« Il a toujours eu une place dans mon cœur, et dans le cœur des fans, sans aucun doute – pas seulement en tant que footballeur mais en tant que personne.

« C’était une personne tellement adorable et adorable. La grandeur qu’il possédait, mais à quel point il était honnête et humble et l’empathie qu’il avait envers les gens également.

« Il était un joueur de haut niveau, de haut niveau. »

