Phénomène de graphique de pays de Glen Campbell

L’une des nombreuses réalisations commerciales spectaculaires de Glen Campbell est le fait que ses sept premiers albums à apparaître sur le palmarès country de Billboard sont tous passés au premier rang. Mais le seul de ses LP à avoir atteint le sommet du palmarès des albums country et pop a grimpé au sommet de cette liste de pays le 30 novembre 1968.

Cet album était le classique Wichita Lineman, et bien que son total de cinq semaines au sommet de la pop ait été assez impressionnant, sa performance sur les best-sellers country était autre chose. Il est resté au sommet pendant 20 semaines incroyables, est devenu le seul de ses albums à être certifié double platine aux États-Unis – et lorsque le règne de l’album a finalement pris fin en avril 1969, le disque qui l’a remplacé était… Le prochain de Campbell album, Galveston.

Wichita Lineman est, bien sûr, surtout connu pour le composition intemporelle de Jimmy Webb qui est largement considérée comme l’une des plus grandes chansons pop jamais écrites. C’était le deuxième single de l’album, sorti juste avant le long-player, mais son premier était la chanson de Chris Gantry qui est également devenue l’une des marques de commerce de Campbell, « Dreams Of The Everyday Housewife », un hit country n ° 3 qui n’a atteint que No.32 pop mais classé No.6 sur le classement Easy Listening.

L’album mettait en vedette des joueurs de haut niveau tels que Carol Kaye, Hal Blaine et Jim Gordon et a été produit dans les célèbres studios Capitol à Hollywood par Al De Lory. Il contenait un mélange désormais familier et facile de Campbell de morceaux country-pop élégamment orchestrés, dont beaucoup de reprises, comme Les Bee Gees« Words » et « Vous feriez mieux de vous asseoir, les enfants » de Sonny & Cher. Il a également interprété Otis Redding et « (Sittin’ On) The Dock of the Bay » de Steve Cropper, et il y avait de la place pour l’une des compositions de Campbell, le « Fate Of Man », qui était la face B du tube « Wichita Lineman ».

Campbell était n ° 1 dans les charts de Noël de Billboard, peu de temps après pendant la saison des fêtes de 1968, avec That Christmas Feeling, mais n’est jamais revenu au sommet du Billboard 200, ni n’a connu un succès country aussi long. Wichita Lineman capture un très grand chanteur américain faisant ce qu’il a fait de mieux.

