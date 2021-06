Phil Campbell et The Bastard Sons du guitariste de Motörhead se séparent du chanteur Neil Starr

PHIL CAMPBELL ET LES FILS BÂTARDS, le groupe avec MOTRHEAD guitariste Phil Campbell aux côtés de ses fils Todd, Danois et Tyla, s’est séparé du chanteur Neil Starr,

Le groupe commente : “Après de longues délibérations, nous avons le regret d’annoncer que nous avons décidé d’essayer une nouvelle direction vocale avec le groupe et que nous nous séparons donc de notre ami et chanteur principal. Neil Starr.

« Nous tenons à remercier Neil pour toutes ses performances fantastiques avec le groupe et pour son travail dans les coulisses au fil des ans et je lui souhaite la meilleure des chances pour l’avenir.

“Nous prévoyons d’aller de l’avant avec les spectacles programmés de cet été avec un remplaçant.

« Si vous vivez au Royaume-Uni et pensez que vous pourriez être approprié en tant que chanteur principal et leader pour PHIL CAMPBELL ET LES FILS BÂTARDS, s’il vous plaît envoyez-nous vos coordonnées et quelques liens de vos performances pour que nous puissions considérer [email protected]”

PHIL CAMPBELL ET LES FILS BÂTARDS se produira dans un certain nombre de festivals tout au long de l’été et entreprendra une tournée complète au Royaume-Uni en novembre.

PHIL CAMPBELL ET LES FILS BÂTARDS‘ dernier album, “Nous sommes les bâtards”, est sorti en novembre 2020 via Explosion nucléaire.

Formé au lendemain de MOTRHEADdissolution de , suite au décès de Lemmy Kilmister en 2016, PHIL CAMPBELL ET LES FILS BÂTARDS allaient toujours attirer une foule à n’importe quel festival de rock ou de métal exigeant. Mené par l’un des guitaristes les plus respectés du genre, le groupe a émergé sur le circuit des tournées de 2017 alimenté par une énorme quantité de bonne volonté, une poignée de MOTRHEAD des reprises et une poignée de nouvelles chansons qui crépitaient de passion et de fanfaronnade. Se décrocher une place de support prestigieuse sur GUNS N’ ROSES Course du stade d’été 2017, le FILS BÂTARDS frapper le sol en courant.

Avance rapide jusqu’en 2020 et, comme tout le monde, PHIL CAMPBELL ET LES FILS BASTARDS a dû annuler de nombreux plans soigneusement élaborés lorsque la pandémie mondiale s’est abattue sur nous tous. Mais comme pour confirmer leur dévouement absolu à faire exploser la tête des gens avec un rock ‘n’ roll tonitruant, le groupe a refusé d’annuler son projet d’enregistrer une suite à leurs débuts largement salués. Enregistré et conçu pendant le verrouillage par le guitariste Todd Campbell, la deuxième FILS BÂTARDS l’album s’appelle “Nous sommes les bâtards” et il a été décrit dans un communiqué de presse comme “plus grand, meilleur et encore plus exaltant que son prédécesseur”.



