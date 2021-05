Phil Collen de Def Leppard couvre le “ Quadrant 4 ” de Jazz Rock Fusion Classic (Vidéo)

DÉF LEPPARD guitariste Phil Collen a publié un clip vidéo pour sa version de “Quadrant 4”, avec son DELTA PROFOND compagnons de groupe Forrest Robinson (batterie) et Craig Martini (basse).

Dit Phil: “J’ai recruté un batteur Forrest Robinson et bassiste Craig Martini pour m’accompagner sur cette piste. Nous avons fait une mise à jour shred-guitar, hard-rock du classique jazz rock fusion de 1973 «Quadrant 4». J’ai toujours aimé la version de Billy Cobhamde ‘Spectre’ album qui a présenté Tommy Bolin à la guitare. Nous [DELTA DEEP] a ouvert notre set avec cette chanson tous les soirs Joe Satrianide «G3» tournée en 2018 et c’était toujours une explosion à couper le souffle. Je voulais aussi que tout le monde sache certaines des choses que j’ai faites pendant COVID. Ce n’est qu’une des compositions étonnantes que j’ai enregistrées. Plus à venir…”

Collen a quitté l’école à 16 ans pour travailler dans une usine et comme répartiteur. Influencé par les guitaristes tels que Ritchie Blackmore, Jimi Hendrix et Mick Ronson, il a rapidement développé un style de guitare rock flashy et agressif. Phil a quitté son emploi de jour, il est parti en tournée en tant que guitariste avec le groupe de rock glam post-punk basé à Londres FILLE. Collen rejoint DÉF LEPPARD en 1982 lors de la “Pyromanie” sessions d’enregistrement d’album, jouer des solos de guitare sur les tubes “Photographier”, “Foolin ‘” et “Rock Of Ages”, entre autres. “Pyromanie” a été DÉF LEPPARDl’album révolutionnaire et a transformé le groupe en superstars du rock presque du jour au lendemain. Ils ont passé l’été 1983 au n ° 2 sur le Panneau d’affichage graphique, derrière Michael Jacksonde “Polar”, l’album le plus vendu de tous les temps. “Pyromanie” vendu plus de 10 fois le platine et a reçu un prix de diamant aux États-Unis et au Canada.

Collen a été présenté dans des points de vente allant de Pierre roulante, Gens, Le New York Times à Monde de la guitare, Inc., Homme de fer et au-delà. Phil est un ardent défenseur de la musique, de l’éducation musicale, des droits des animaux, de la santé, de la forme physique et de la sobriété. En plus de ses fonctions avec DÉF LEPPARD, Collen continue d’écrire, de jouer et de produire avec MANRAZE, DELTA PROFOND, TESLA et d’autres. Collen a publié ses mémoires, “Adrénalisé: la vie, Def Leppard et au-delà”, à l’automne 2015.



