Phil Collen de Def Leppard dit que Vince Neil a encore un an pour se préparer pour ‘La tournée des stades’

DEF LEPPARD‘s Phil Collen, dont le groupe doit toujours prendre la route avec MOTLEY CRUE l’année prochaine, a pesé sur Vince NeilLa performance de retour désastreuse de lors d’un festival de l’Iowa le week-end dernier.

Le 29 mai, Daniel eu du mal à terminer son concert solo au Festival de la vallée de la rivière Boone Iowa à Boone. Basé sur des séquences vidéo filmées par des fans du concert publiées sur Youtube, le rockeur de 60 ans, qui n’avait pas joué depuis plus d’un an et demi en raison de la pandémie de COVID-19, a commencé à perdre sa voix plusieurs chansons dans son set, qui se composait exclusivement de CRÜE classiques et reprises précédemment enregistrées par le groupe.

14 chansons dans la performance, Vincent essayé de chanter CRÜEsmash hit “Filles, Filles, Filles” mais a abandonné au milieu de la chanson, expliquant à la foule: “Hé, les gars… Je suis désolé, vous les gars. Ça fait longtemps que je joue. Ma putain de voix est partie… Euh… Nous vous aimons, et nous allons J’espère à la prochaine fois, mec. Prends soin de toi. “

Après Daniel a quitté la scène, son groupe d’accompagnement – qui se compose toujours du bassiste Dana Strum et guitariste Jeff “Blando” Bland de ABATTAGE, avec le batteur Zoltan Chaney – a continué à jouer la chanson, chantant ce qui semblait être des choeurs préenregistrés.

Collen discuté Danielde retour sur scène lors d’une toute nouvelle interview avec “Le podcast de Jeremy White”. On lui a demandé s’il avait vu des images de Vincentle concert, Phil dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’en ai entendu parler. Hé, regarde, il a un an [to get ready for ‘The Stadium Tour’]. Il y a beaucoup en jeu quand tu es sorti [on tour], et vous voulez être votre meilleur. J’espère que nous travaillerons ensemble et tout ça. C’est l’autre chose — nous avons une camaraderie, surtout avec MOTLEY CRUE. Avec Nikki [Sixx, CRÜE bassist], nous parlions juste avant la tournée [was announced], genre : ‘On va s’entraîner ensemble. Nous allons faire tout ça.

“L’une des choses que j’ai apprises en tournée avec EMBRASSER c’est qu’ils parlent vraiment à cent pour cent du spectacle et de chaque aspect du spectacle, [including when] différents groupes tournent ensemble”, a-t-il poursuivi. “Nos équipes travailleraient ensemble sur le EMBRASSER tournée pour que le spectacle ait fière allure. Et je ressens quelque chose avec ça. Si le spectacle est encore meilleur [for the other band], alors c’est encore mieux pour nous tous ; vous voulez que cela se produise.

“Avec Vincent, il lui reste un an”, Phil ajoutée. “J’espère que tout sera cool d’ici là. Je l’espère. Croisons les doigts.”

DEF LEPPARD‘s “La visite du stade” avec MOTLEY CRUE, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus. Lorsqu’on lui a demandé s’il était “déçu” que la tournée ait à nouveau été reportée, Collen a déclaré: “Pas dans le contexte de… je ne voudrais pas aller là-bas et jouer dans un quart de stade. Si nous sortions maintenant, c’est ce que cela signifierait en fait, car ce n’est pas encore prêt; ce n’est pas complètement de retour . Et certains endroits ne le permettent même pas encore à cent pour cent, même avec des trucs de sport. Donc, ce que vous voulez faire, c’est le faire sortir du stade – excusez le jeu de mots. Mais quand il arrive, vous voulez le faire correctement. Donc, à cet égard, [I am not disappointed that it got pushed back again].”

En décembre 2019, CRÜE directeur Allen Kovac Raconté Renard d’affaires que “certains” des membres du groupe avaient fait appel à une aide extérieure pour se mettre en forme pour le trek. Kovac faisait référence à la critique de Daniel pour sa capacité de chant et son gain de poids supposés diminués, ainsi que pour l’état de santé du guitariste Mick Mars, qui souffre d’une forme d’arthrite chronique qui l’a amené à subir une arthroplastie de la hanche.

Kovac a expliqué: “Certains d’entre eux travaillent avec un entraîneur, certains d’entre eux travaillent avec un nutritionniste pour se donner le meilleur d’eux-mêmes. La plus grande insécurité pour un artiste est : est-ce que quelqu’un va se soucier de ma musique ? Est-ce que quelqu’un va acheter un billet ? Nous étions en novembre [2019] quand les discussions se déroulaient, et ces gars étaient déjà en train de préparer leur préparation pour une tournée.”

Parlant spécifiquement de Daniel, Kovac a ajouté : « Voyons ce que Vincent chante et ressemble à la fin de la tournée.”

Sixx dit aussi que Vincent le « tuait » en travaillant avec des « entraîneurs » et des « nutritionnistes » en vue de “La visite du stade”.