Phil Collen de Def Leppard explique comment sa collaboration avec Chaka Khan est née

DEF LEPPARD guitariste principal Phil Collen rejoint la reine emblématique du funk Chaka Khan sur scène lors de la Roche de filles noires ! Gala de collecte de fonds du 15e anniversaire, qui a été diffusé le 18 juin sur le tout nouveau .!TV réseau.

Le gala virtuel, propulsé par Microsoft, était une illustre célébration de la magie des filles noires avec des performances musicales supplémentaires de Grammy– des virtuoses nominés Alice Smith et Maimouna Youssef, alias MuMu frais; Le groupe de go-go féminin de DC BELA DONA; Grammy Awardchanteur de gospel gagnant Tasha Cobbs Léonard; et DJ de célébrités Actif. L’événement a été organisé par la célèbre actrice Tatiana Ali et icône hip-hop MC Lyte, avec des apparitions de l’acteur acclamé Bois Harris, Grammy Awardartiste lauréat Estelle, et plus.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Le salon SDR comment le Khan la collaboration est née, Collen mentionné: “[American DJ, businesswoman, producer, writer and former Wilhelmina model] Beverly Bond a cette chose qu’elle a créée il y a des années appelée Roche de filles noires !, et c’est l’autonomisation des femmes de couleur, des filles de couleur, qui n’ont pas leur mot à dire. C’est déjà assez dur pour une femme ; c’est encore pire pour une femme noire, en grandissant et toutes ces autres choses. Donc, ils donnent juste une voix et ils donnent du pouvoir et ils inspirent les jeunes femmes de couleur.

“Je suis le père de trois filles noires”, a-t-il poursuivi. “J’ai trois filles. Leurs mères sont noires. Elles sont considérées comme des femmes noires ou des petites filles. C’est donc proche de moi. Ma femme est noire.

“J’ai su Beverly, et ma femme Hélène travaille avec elle depuis des années. Ceci est arrivé [when she said], ‘Nous avons quelques numéros, et ce serait génial si vous jouiez de la guitare avec Chaka.’ J’étais genre : ‘Oh mon Dieu. C’est l’une de mes idoles.'”

Lorsque l’événement a été annoncé pour la première fois, Lier dit : « Il y a quinze ans, j’ai créé Roche de filles noires ! honorer les femmes noires et contrer les normes sociétales qui marginalisent trop souvent nos voix, nos images et nos contributions. Roche de filles noires ! a déclenché un changement de paradigme sismique qui a élevé de façon exponentielle les histoires, le leadership, les réalisations et l’inclusion des femmes de couleur. Je suis touchée par l’énorme impact mondial que ce mouvement a eu sur la vie de millions de femmes et de filles.

“Après quinze ans de plaidoyer pour la visibilité et le pouvoir des femmes noires, c’est une évolution appropriée de lancer notre propre réseau OTT, .!TV. Posséder notre récit tout en favorisant l’autonomisation et l’équité économiques des Noirs est essentiel pour notre libération. En tant que fier propriétaire de cette nouvelle plate-forme multimédia, je suis désormais en mesure d’intensifier mes efforts pour créer un contenu qui reflète notre public et offrir plus d’opportunités aux créateurs de contenu et aux conteurs.

« Je suis reconnaissant à Microsoft pour avoir montré l’exemple dans son soutien aux entreprises appartenant à des femmes noires. Leur parrainage du gala de collecte de fonds de cette année témoigne de l’apparence d’allyship en action. Notre gala-bénéfice du 15e anniversaire est mis en vedette par l’incomparable Chaka Khan et de nombreux autres artistes incroyables se joindront à nous pour ponctuer cette étape importante.”

Chaka Khan a déclaré : « C’est un honneur de soutenir Beverly Bond et cette organisation et ce mouvement incroyables qu’elle a construits. Je suis tellement excité de faire la une Roche de filles noires !gala-bénéfice du 15e anniversaire de lors du lancement de .!TV, qui continuera d’être une source d’inspiration pour toutes les générations, soulevant des légendes et veillant à ce que les énormes contributions des femmes noires à la société soient reconnues.”

le Roche de filles noires ! Le gala de collecte de fonds du 15e anniversaire a profité au travail de plaidoyer et de philanthropie qui Roche de filles noires ! continue d’être pionnier via ses programmes et initiatives 501(c)(3).

Phil Collen prend un SUPER SEXY SOLO avec Chaka Kahn à l’émission des Black Girls Rock Awards ! Chaka Khan Def Leppard Die Hard Fans La maison du rock de Def Leppard #philcollen #defleppard #. #guitarsolo #rockgod Publié par Lorelei Shellist le samedi 19 juin 2021

