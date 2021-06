Phil Collen et Slash couvrent la collecte de fonds «Fire» de Jimi Hendrix pour Beastly Ball

Lors de la récente collecte de fonds annuelle Beastly Ball de la Greater Los Angeles Zoo Association, qui a eu lieu le samedi 5 juin, les grands de la guitare électrique Slash, de Guns N’ Roses et Def Leppard Phil Collen s’est associé au supremo de la guitare basse Robert DeLeo pour une reprise féroce du morceau classique de Jimi Hendrix, “Fire”.

Avec Collen enfilant sa guitare Jackson signature et Slash brandissant sa Les Paul Standard Goldtop «Victoria», le duo a échangé des licks trempés de wah et des pistes pentatoniques fulgurantes, restant fidèles aux racines rock ‘n’ roll infusées de blues du morceau.

Le gourou de la guitare Guns N ‘Roses était sur place pour superposer la voix de Collen avec un lit de fioritures décoratives, et a fait ses premiers pas sur un solo prolongé à six cordes, dévidant une combinaison de licks inspirés de Hendrix et de lignes de gamme de style Slash.

Les deux guitaristes ont eu carte blanche pour se déchaîner sur une série de remplissages mélodiques quasi improvisés par le maestro à quatre cordes Stone Temple Pilots DeLeo, qui a été rejoint dans la section rythmique par le batteur de Delta Deep Forrest Robinson. Leur performance, que vous pouvez regarder en intégralité, commence à 41:50 dans la vidéo ci-dessous.

En plus de Collen et Slash, le Beastly Ball de cette année comprenait des performances de Weezer, Kevin Cronin de REO Speedwagon et du poète Christopher Simms lisant un poème.

La boule bestiale est la plus grande et la plus importante collecte de fonds de l’année de la Greater Los Angeles Zoo Association. Et, parce que c’est une aventure virtuelle, tout le monde est invité ! Rejoignez-nous pour cet événement en direct très spécial à l’appui des soins innovants des animaux du zoo et des efforts mondiaux de conservation de la faune. Animée par Joel McHale, cette soirée étoilée de divertissement et de philanthropie mettra en vedette des animaux fascinants, une vente aux enchères en direct passionnante, des histoires de conservation inspirantes et des performances d’invités musicaux spéciaux.

L’année dernière, plus de 12 000 personnes se sont connectées à la diffusion en direct du programme Beastly Ball, et des milliers d’autres ont regardé après coup. Le zoo était ravi de pouvoir partager son message d’impact, d’espoir et de détermination avec un public aussi vaste.