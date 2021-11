Phil Collins aide Frida dans le Hot 100

Quand Anni-Frid Lyngstad, beaucoup plus connue sous le nom de Frida, a repris sa carrière solo au début de 1982, ABBA étaient officiellement toujours ensemble, bien que leur album de l’année d’avant, The Visitors, s’est avéré être leur dernier travail en studio avant leur spectaculaire réunion 2021 Voyage. Sept ans après sa précédente prestation en solo, le nom de Frida est réapparu sur disque avec l’album Something’s Going On, produit par Phil Collins, et sur le palmarès du 6 novembre, il a donné à la chanteuse son seul single solo américain Hot 100.

Le 45 (comme la sortie d’ABBA, sur Atlantic aux États-Unis et Epic ailleurs) était la chanson quasi-titre, écrite par le compositeur britannique prolifique et très réussi Russ Ballard, autrefois d’Argent. Il a été enregistré, comme le reste de l’album, dans l’environnement familier de Frida des Polar Studios à Stockholm au début de 1982.

L’album lui-même a été classé une semaine après le single, et alors qu’il n’a culminé qu’au n ° 41, le LP a accumulé 28 semaines impressionnantes dans le classement. Cela a été considérablement aidé par « Je sais qu’il se passe quelque chose » qui a ensuite établi une place dans le Top 20 du classement américain des célibataires, culminant à la 13e place.

L’association avec Collins aurait difficilement pu être plus chaude pour le marché américain. Après avoir enregistré ses premiers succès solo dans le Top 20 des États-Unis en 1981 avec « I Missed Again » et « In The Air Tonight », le Genèse le leader a fait ses débuts dans les charts avec sa reprise de les Suprêmes‘ « You Can’t Hurry Love » dans la même semaine que Frida.

Lorsqu’elle a parlé à Billboard du single et de l’album, Frida a tenu à faire savoir que sa motivation était créative. « L’argent n’a rien à voir avec ça. J’aime toujours chanter, et c’était une tentative de faire quelque chose de différent de ce que je fais habituellement avec le groupe. J’ai aimé travailler avec Phil. Je le ferais à nouveau. »

