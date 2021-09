Phil Collins annonce qu’il ne fera plus de tournée

in

La tournée a commencé hier dimanche à Birmingham, au Royaume-Uni et, en raison des problèmes de santé dont souffre le légendaire auteur-compositeur-interprète, la personne chargée de jouer de la batterie en ce moment est son fils. Nicolas Collins. Cependant, dès que possible, l’artiste de 70 ans apparaîtra à nouveau devant le public avec les deux autres membres du groupe, Mike Rutherford et Tony banques.

Phil Collins Il a parlé au magazine Mojo dans son numéro de novembre de son retour sur scène et de son dernier adieu. L’interprète a assuré qu’une fois tous les concerts de The Last Domino?

“La tournée américaine et la tournée anglaise, avec ça j’en ai assez”, a-t-il carrément souligné dans son entretien avec la publication, bien que Tony banques Il espère toujours que son ami changera d’avis si ses problèmes physiques le lui permettent.