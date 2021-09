Phil Collins dit qu’il peut “à peine tenir une baguette de tambour”

in

Phil Collins dit que sa santé se détériore et qu’il peut à peine tenir une baguette.

Le chanteur de 70 ans a parlé franchement de sa santé dans une interview à la BBC le 8 septembre. Il admet qu’il est frustré par les défis auxquels il a été confronté après avoir subi une opération au dos en 2009 et à nouveau en 2015. Ces opérations ont affecté ses nerfs, en particulier dans une main.

“Je suis un peu handicapé physiquement, ce qui est très frustrant parce que j’adorerais jouer là-haut”, a déclaré Collins. « Je peux à peine tenir un [drum] restez avec cette main, donc il y a certaines choses physiques qui gênent.

Phil Collins dit que son fils Nic jouerait de la batterie pour la tournée Genesis plus tard cette année. Ce sera la première tournée nord-américaine de Genesis en plus de 14 ans. Collins décrit la prochaine tournée Genesis comme un moyen de mettre le groupe au lit.

«Nous sommes tous des hommes de notre âge et je pense que dans une certaine mesure, c’est probablement le mettre au lit. Je pense que, généralement pour moi, je ne sais plus si je veux sortir sur la route », a déclaré Collins à la BBC. Genesis était censé partir en tournée en 2020, mais la tournée de retour a été reportée en raison de la pandémie.

Le dernier domino ? La tournée débute le 15 novembre avec Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford. La tournée de 14 dates visitera également Washington, DC, Charlotte, Montréal, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland, Philadelphie, New York et Boston où elle se terminera le 15 décembre.

“Je pense que c’est un moment naturel”, a déclaré Rutherford à BBC Radio 2 à propos de la tournée Genesis. « C’est arrivé très naturellement. Phil a été en tournée ces deux dernières années et demie pour faire ses trucs et cela semblait en quelque sorte le moment naturel d’en discuter. Nous sommes tous de bons amis, nous sommes tous au-dessus de l’herbe et nous y sommes.

« Les gens disent toujours : « Pourquoi faites-vous cela ? » C’est d’abord et avant tout ce que nous faisons », poursuit Rutherford. “Vous savez, nous restons toujours de bons amis, et je pense que c’est un bon moment pour le faire. Cela fait 50 ans que nous faisons ce genre de choses, et je pense que c’est bien d’avoir un tour comme celui-ci.

Les problèmes de santé de Collins comprennent un problème nerveux dans sa main gauche, des problèmes auditifs et des blessures à la tête et à la colonne vertébrale. Ses problèmes de dos après une intervention chirurgicale pour corriger ces problèmes n’ont pas aidé à soulager la douleur.