Phil Collins et Steve Hackett rejoignent le casting de Genesis

Il semble inconcevable maintenant que Genèse jamais fait des albums qui ont raté les charts britanniques lors de leur première sortie. Mais à mesure que leur public augmentait progressivement à leurs débuts, ce fut le cas à la fois de Trespass en 1970 et de Nursery Cryme l’année suivante.

Les deux sont apparus dans les listes après que le groupe se soit établi, bien que Trespass n’ait, à ce jour, passé qu’une semaine sur le graphique, au n ° 98, 14 ans après sa sortie, en 1984. Nursery Cryme, aussi, n’a fait qu’une présentation tardive et brève, mais c’est l’un des albums les plus vénérés du canon Genesis par leurs fans inconditionnels.

le Top 3 succès of Selling England By The Pound, qui figurait dans les charts à l’automne 1973 et à nouveau pendant trois mois au printemps suivant, suscita un nouvel intérêt pour le catalogue Genesis. Simultanément, tout comme le groupe première apparition dans le classement des célibataires avec “I Know What I Like (In Your Wardrobe)”, qui a été édité de l’album en 45 et a atteint la 21e place au Royaume-Uni.

Le 11 mai 1974, Cryme est entré dans le classement pendant exactement sept jours au n ° 39. Simultanément, Selling England est resté fort dans le Top 20, avec une hausse de 18-17 dans sa 16ème semaine de graphique. Cryme est réapparu dix ans plus tard, au n ° 68 pendant une semaine, en 1984.

Audacieux et imaginatif

La Nursery Cryme, audacieusement imaginative, abrite certaines des pièces phares des premières années progressives de Genesis, telles que «The Musical Box» et «The Return Of The Giant Berce». Le LP a marqué l’arrivée de Phil Collins à la batterie (et pour sa première voix principale, sur «For Absent Friends») et de guitariste Steve Hackett, établissant ainsi la formation classique du groupe du début et du milieu des années 1970.

À la fin de 2014, le classement de Stereogum de l’ensemble de la production de Genesis a placé Nursery Cryme au n ° 11 de leur catalogue. Ils ont écrit: «The Musical Box» (co-écrit par le guitariste original Anthony Phillips avant son départ) ouvre l’album avec dix minutes de génie fou, passant de 12 cordes plumeuses à un point culminant propulsif et proggy; «La fontaine de Salmacis» et «Le retour de la berce du Caucase» ont un territoire tout aussi vaste, pointant vers la majesté de forme longue de «Supper’s Ready» de Foxtrot. »

