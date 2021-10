Phil Collins sera interrogé sous serment sur les allégations selon lesquelles il aurait cessé de se laver

Collins sera filmé sous serment (Photo : Dave J Hogan/Dave J Hogan/.)

Phil Collins sera interrogé sous serment sur les allégations selon lesquelles il ne s’est pas lavé ni brossé les dents.

Le chanteur d’In the Air Tonight s’assiéra pour une déposition filmée en décembre pour être grillé par les avocats de son ex-femme Orianne Bates dans le cadre du différend juridique en cours de l’ancien couple sur leur manoir en Floride – que la créatrice de bijoux affirme qu’elle était verbalement promis la moitié de par son ex-conjoint – après que le juge Carlos Guzman a décidé que l’affaire pouvait aller de l’avant.

Le porte-parole de Bates a déclaré: « Nous sommes heureux de la victoire dans cette affaire, attendons avec impatience que l’affaire avance, et comme elle l’a dit depuis le début, nous nous attendons à ce que justice soit rendue. »

Son avocat, Richard Wolfe, a ajouté: » J’ai parlé avec l’avocat de Phil et j’anticipe sa déposition en décembre après sa tournée actuelle.

«Nous avons toujours été prêts et disposés à discuter d’une résolution. Orianne a des sentiments chaleureux pour Phil car ils ont des enfants ensemble et elle ne veut que ce qui est juste et raisonnable, et ce que Phil a accepté.

Collins avait tenté d’empêcher son ex-conjointe – qui a épousé Tom Bates, 32 ans, l’année dernière – de le poursuivre pour la moitié de leur ancienne maison de Miami Beach.

Cependant, maintenant que l’affaire avance, la femme de 70 ans doit faire face aux questions de l’équipe juridique de Bates sur diverses allégations qu’elle a déjà faites, notamment en alléguant que la chanteuse a abusé d’alcool et de médicaments sur ordonnance, ne s’est pas brossé les dents pendant des mois, a cessé de se doucher et est devenu «déprimé, abusif et incapable d’avoir des relations sexuelles».

Orianne allègue qu’on lui a promis la moitié de leur manoir de Miami (Photo : Desiree Navarro/.)

Une source a déclaré à DailyMail.com: » Phil sera appelé à déposer dans cette affaire maintenant malgré ses efforts pour arrêter Orianne et ses avocats.

«Cela va être inconfortable pour Phil car il est notoirement timide et privé, mais des questions seront posées sur sa vie.

«Orianne est catégorique, elle veut que le monde sache sa vérité et pense que la justice serait que Phil lui donne la moitié du produit de la maison, ce qu’elle insiste sur le fait qu’il a promis verbalement lors de leur séparation.

«Donc, des questions sur l’état d’esprit, l’état mental, le comportement personnel et les actes de Phil sont toutes potentiellement sur la table. Certes, si son avocat pouvait convaincre un jury que l’esprit de Phil était affecté par la consommation présumée de drogues et de boissons, cela aiderait son cas.

« Certes, même si les questions d’hygiène et d’interactions intimes avec elle peuvent sembler futiles, cela peut potentiellement brosser un tableau de la nature inhabituelle de leur relation.

« La balle est maintenant dans le camp de Phil quant à ce qu’il veut faire connaître publiquement ou discuter, car ces dépositions seront enregistrées sur vidéo. »

Les ex partagent deux fils (Photo : Aaron Davidson/WireImage)

Les avocats du chanteur de Genesis ont insisté sur le fait que les allégations étaient » scandaleuses, calomnieuses, contraires à l’éthique et, pour la plupart, manifestement fausses ou grossièrement exagérées » et ont fait valoir que les allégations du créateur de bijoux étaient » totalement sans importance » pour le différend concernant la maison.

Un ami anonyme de Bates – qui partage les fils Nicholas, 19 et 15 ans, Matthew avec le batteur – a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas d’un différend judiciaire calomnieux, mais voulait simplement que l’affaire soit résolue.

Ils ont déclaré: «Orianne pense que même si sa réputation est remise en question, idéalement, elle s’en irait simplement s’ils partageaient les bénéfices de la maison.

Plus : Phil Collins



« Les gens oublient qu’ils partagent toujours deux enfants ensemble et elle sent que même si elle l’aime, elle veut juste ce qui est juste. »

L’ancien couple s’est marié en 1999 avant de se séparer sept ans plus tard, pour se réunir en 2016.

Cependant, leur relation ravivée n’a pas duré et ils se sont séparés.

Au moment de leur séparation, le chanteur de One More Night a été condamné à payer un règlement de divorce record de 46,76 millions de dollars (33,9 millions de livres sterling).



