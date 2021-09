Phil Davis revient sur le combat “étrange” avec Yoel Romero

Phil Davis est de retour dans la colonne des victoires et est fier de la performance qui l’a amené là-bas.

Davis a battu l’ancien challenger du titre des poids moyens de l’UFC Yoel Romero par décision partagée samedi au Bellator 266.

La première moitié du combat a été compétitive, même si parfois l’action a calé. Le tempo était souvent arythmique avec Romero se déplaçant étrangement avant d’exploser en un seul coup ou combinaison. Alors que le temps passait au deuxième tour, Davis a décidé qu’il était temps de se tourner vers son combat, un domaine de la bataille que les fans anticipaient d’entrer dans le combat.

“J’ai vu qu’il était super en sueur, et j’ai pensé:” Mec, j’ai peut-être perdu ma fenêtre “”, a déclaré Davis. «C’était l’un de mes enseignements du combat contre Nemkov. Je suis allé à la lutte trop tard dans le combat, et nous étions tous les deux trop en sueur. Je l’ai regardé et j’ai pensé: “D’accord, ça va être le coup parfait pour pénétrer et pénétrer profondément dans un gars comme ça.” Il a des hanches depuis des jours. Il est très athlétique et tourne les hanches. Cela sortira de mauvaises tentatives, alors je devais vraiment m’assurer de bien faire les choses. »