Phil Demmel dit que le récent concert de Vio Lence ‘s’est avéré être’ un ‘événement superspreader’ de Covid 19: ‘Nous sommes tous tombés malades’

LA VIOLENCE guitariste Phil Demmel dit que le récent concert du groupe dans le nord de la Californie « s’est avéré être un événement de grande envergure », après quoi toute sa famille et certains de ses camarades de groupe ont contracté COVID-19.

LA VIOLENCEL’apparition du 6 août au Strummer’s à Fresno a marqué la première représentation de la formation actuelle du groupe, composée de Demmel, chanteur Sean Killian et batteur Perry Strickland, avec les derniers ajouts du groupe, le guitariste Bobby Gustafson (ex-OVERKILL) et bassiste Christian Olde Wolbers (ex-USINE DE PEUR).

Dans un Instagram promotion du chat vidéo ALLÉGEANCE DU MÉTALLe concert du 25 septembre au Stereo Garden à Patchogue, New York, Demmel réfléchi sur le LA VIOLENCE gig, disant (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Nous avons joué un spectacle à Fresno il y a environ un mois, et cela s’est avéré être un événement superspreader. [Laughs] Et toute la maison ici, nous avons tous eu COVID. Nous avons donc passé quelques semaines à guérir et à nous améliorer… C’était notre premier spectacle avec Bobby Gustafson, ex-OVERKILL, et Christian Olde Wolbers de USINE DE PEUR et POWERFLO; c’était leur premier spectacle avec nous. Nous avons joué dans un petit club de 300 places, je pense, et c’était une boîte de Pétri de la peste. Et cela a atteint son objectif, à part que tout le monde a la maladie. C’était malheureux en cela [regard]. Parce que nous étions censés jouer Stock de sang [Open Air in the U.K.] et Alcatraz Festival [in Belgium] la semaine suivante, mais nous n’avons pas pu y aller parce que nous sommes tous tombés malades. Ensuite, nous avons eu des spectacles du sud de la Californie. Nous avons probablement annulé sept concerts à cause de tout ce qui s’est passé.”

ALLÉGEANCE DU MÉTAL membre principal Marc Menghi a également discuté de sa propre expérience personnelle avec le coronavirus, en déclarant: “Cette variante delta et toutes ces autres merdes COVID, comme nous le savons tous, ça frappe à nouveau assez fort. Je connais beaucoup de gens ici à la maison dans mon cercle proche qui ont COVID en ce moment et ça leur fout la merde. Et ce sont des gens vaccinés. Ça leur fout la merde. Je suis vacciné et je l’ai eu deux fois. C’est un enculé. Je l’ai eu vraiment mal en décembre, en décembre dernier. J’ai complètement raté Noël. Je suis venu [very] près de m’enregistrer à l’hôpital parce que je ne pouvais pas respirer. J’ai failli aller à l’hôpital parce que c’était la première fois de ma vie où je ne pouvais plus respirer. J’avais l’impression que mes poumons étaient – comme [boxer Mike] Tyson venait vers moi et me foutait de la merde [me]. C’était difficile. Et je me souviens de cette nuit – il était environ 2h30 du matin – j’ai commencé à crier putain. Je suis, genre, ‘Va te faire foutre !’, en train de me crier dessus. ‘Tu n’iras pas dans un putain d’hôpital.’ Et je ne sais pas si j’ai voulu moi-même mais le lendemain j’ai commencé à me sentir mieux. Mais c’était mauvais. Que ce soit la grippe, COVID – je ne sais pas ce que c’était – mais je n’ai jamais été malade comme ça auparavant de ma vie. Donc, je ne sais pas. Les gens ont leur avis dessus. Mon point de vue est juste de prendre le coup. Nous mettons tous la pire merde dans notre corps. Dieu me connaît et Phil mettre de la mauvaise merde dans nos corps. Cela ne peut pas être pire. Alors, c’est comme ça que je le vois.”

Le mois dernier, Killian a révélé qu’il avait été hospitalisé avec COVID-19 après que sa capacité pulmonaire ait été compromise. Mais il a ensuite défendu sa décision de ne pas prendre le vaccin contre le coronavirus, affirmant que “c’est une question de liberté” pour lui. Le musicien de 57 ans, qui a lutté contre la cirrhose du foie de stade quatre il y a cinq ans, a déclaré: “Je suis un homme libre. Je suis interne. Ma liberté vient de l’intérieur, pas de quelqu’un d’autre. Personne ne détermine ma liberté. Alors , ne marche pas sur ma liberté — c’est tout. Et ne marche pas sur celle des autres [freedom]… Mon entreprise n’est pas l’affaire de quelqu’un d’autre. Comme je l’ai dit, ma liberté est interne. Je décide – personne d’autre. “

Seanla révélation publique qu’il était infecté par le virus est survenue le jour où l’ancien DIFFICULTÉ chanteur Eric Wagner – qui n’était pas non plus vacciné – est décédé après une bataille contre la pneumonie COVID.

Les personnes non vaccinées sont plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées.

Les experts en maladies infectieuses ont déclaré que les épidémies à grande échelle parmi les personnes non vaccinées sont alimentées par la variante delta hautement contagieuse.

Killian a subi une transplantation hépatique réussie en mars 2018. L’année précédente, Killian a reçu un diagnostic de cirrhose du foie de stade quatre, causée en partie par une maladie génétique appelée hémochromatose.