Phil Demmel sur le prochain Ep Vio Lence : « C’est définitivement ma meilleure pièce qui ait jamais été enregistrée »

Les thrashers de la région de la baie de San Francisco réunis LA VIOLENCE récemment terminé le travail sur un nouvel EP, « Laissez le monde brûler », pour une sortie début 2022 via Disques de lames de métal. L’effort a été enregistré à Studios du Trident à Pacheco en Californie avec le producteur Juan Urteaga, qui a déjà travaillé avec TESTAMENT, TÊTE DE LA MACHINE et EXODE, parmi beaucoup d’autres. Les tâches de mélange étaient assurées par Mar Madsen.

« Laissez le monde brûler » marquera la première collection de matériel original de LA VIOLENCEla programmation actuelle de , composée du guitariste Phil Demmel, chanteur Sean Killian et batteur Perry Strickland, avec les derniers ajouts du groupe, le guitariste Bobby Gustafson (ex-OVERKILL) et bassiste Christian Olde Wolbers (ex-USINE DE PEUR).

Dans une récente interview avec Marc Kadzielawa de 69 visages de rock, Demmel a déclaré à propos de « Laissez le monde brûler »: « Nous avions décidé d’écrire [some new material]. Je ne voulais pas faire un album complet. Dix chansons, c’est juste… J’ai un bébé à la maison. J’ai un enfant de cinq ans qui est juste le plus énergique et épuisant. Mon temps est donc très précieux et je n’ai tout simplement pas le temps d’écrire un album complet. J’ai juste pensé, faisons de petits pas avec le groupe et voyons si nous pouvons écrire quelques morceaux – peut-être en faire trois ou quatre. Ça a fini par être un EP de cinq chansons qu’on va sortir Disques de lames de métal début mars de l’année prochaine. »

En ce qui concerne le processus d’écriture de chansons pour « Laissez le monde brûler », Demmel a dit : « Mec, pendant les 16 années où j’étais dans [MACHINE HEAD], il y a eu des moments de thrash, mais vers la fin, il n’y en a pas eu. Et j’avais écrit des chansons thrash. J’ai toujours des riffs, mais c’était excitant de… Putain, [I’m writing an] chanson de thrash à outrance. Je voulais capturer des moments de « Cauchemar éternel » [VIO-LENCE‘s 1988 debut album], et il y a des signatures LA VIOLENCE des sons que je voulais perpétuer et continuer. Mais aussi, depuis que je joue un peu au thrash aussi, ma main droite est devenue beaucoup plus forte. Je joue le meilleur que j’ai jamais joué. Et donc je pousse les riffs. Ce ne sont pas des chansons que vous récupérez au Guitar Center et que vous jouez simplement dans Guitar Center ; ils sont assez difficiles à jouer. Je voulais pousser tout le monde dans ce sens. »

Il a poursuivi : « J’avais besoin [Perry] pouvoir accepter ce matériel dans une langue que je pourrais parler avec lui. Et je devais lui apprendre à comprendre ma langue. Et c’était dur. Et c’était épuisant. C’était moi et lui dans une pièce… La plupart du temps, ce disque a été écrit musicalement… J’ai écrit la musique mais avec Poiré pour… 99% c’était juste moi et lui dans une putain de pièce en train de marteler ça. Donc je suis super fier de lui pour ce qu’il a joué sur le disque. C’est l’un de ses meilleurs jeux. C’est définitivement mon meilleur jeu qui n’ait jamais été enregistré. Vers la fin de mon temps dans [MACHINE HEAD], je ne suivais pas les rythmes, donc ça faisait longtemps que je n’avais pas vraiment suivi un disque de métal. j’ai fait un BPMD enregistrer et les suivre, mais putain, c’est un disque de thrash, donc suivre les rythmes était quelque chose de rafraîchissant et de super cool pour moi. Nous l’avons fait avec Juan Urteaga à sa place, et c’est génial de travailler avec lui. J’ai passé un bon moment. C’était juste une super expérience d’enregistrement avec Poiré. Et je laisse en quelque sorte Sean faire son propre truc parce qu’il avait sa voix basse. Sean est juste en train de le détruire sur ces chansons, mec; sa voix est si unique. Et personne ne lui ressemble. C’est sinistre, mec. Parce qu’il avait un très haut registre dans lequel il chantait en 88, et il y a des moments de ça, vraiment, maintenant. Mais c’est sombre, mec – il chante sombre. Et j’adore ça putain. J’adore ses paroles. C’est le parolier préféré avec qui j’ai jamais travaillé. Il est intelligent et spirituel et il est coloré avec ce qu’il fait. J’aime beaucoup ses paroles. »

En août 2020, LA VIOLENCE a sorti un nouveau single numérique, « Californie ber Alles », une reprise du KENNEDYS MORTS classique. Le groupe a également filmé un clip pour la chanson avec le réalisateur Scott Kirkeeng.

LA VIOLENCE sorti trois albums studio entre 1988 et 1993. Le groupe s’est réuni peu de temps après Demmel la gauche TÊTE DE LA MACHINE fin 2018.

Le groupe a donné son premier concert de retour en avril 2019 au métro d’Oakland à Oakland, en Californie et a passé la plupart des mois qui ont suivi à jouer des spectacles sélectionnés aux États-Unis et en Europe.

Même si TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn faisait partie de LA VIOLENCEincarnation classique de et joué sur le premier album du groupe, « Cauchemar éternel », il n’a pas été approché pour participer à l’un des spectacles de retour.

Killian a subi une transplantation hépatique réussie en mars 2018. L’année précédente, Killian a reçu un diagnostic de cirrhose du foie de stade quatre, causée en partie par une maladie génétique appelée hémochromatose.

LA VIOLENCEle dernier album de, « Rien à gagner », a été enregistré en août 1990, mais n’est sorti qu’en 1993.

Crédit photo: Jacques Willard