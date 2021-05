Phil Foden a décidé de suivre les traces de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en remportant le Ballon d’Or avec Pep Guardiola salué pour le développement de la star de Man City

La star de Man City, Phil Foden, a été pressenti pour gagner un Ballon d’Or un jour.

Le joueur de 20 ans est devenu une partie intégrante de l’équipe de Pep Guardiola avec 14 buts et 10 passes décisives cette saison alors qu’ils marchent vers un triplé fantastique.

.

Foden apprend des meilleurs de Guardiola

Et le milieu de terrain jouera probablement un rôle énorme dans la campagne anglaise de l’Euro 2020 cet été également.

La forme de Foden a été si bonne qu’il maintient actuellement Raheem Sterling et Sergio Aguero hors de l’équipe de la ville.

Guardiola avait fait l’objet de critiques dans le passé pour avoir utilisé avec parcimonie Foden, cependant, le manager a fait ses preuves avec son joueur qui joue maintenant pour le club et le pays.

Ally McCoist de talkSPORT a félicité Guardiola pour la façon dont il a traité le milieu de terrain.

.

Il est susceptible de commencer la finale de la Ligue des champions alors que City tentera de gagner et que la Premier League accompagnera la Coupe Carabao.

L’ancien attaquant des Rangers et de l’Écosse a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Il y a un an, c’était ‘il pourrait devoir partir pour avoir plus de temps de jeu, est-ce que Guardiola fait ce qu’il faut?’

«À ce stade, il semble que Manchester City et Phil Foden aient absolument tout bien compris.

«C’est l’un des joueurs de la saison. Il pourrait être en lice pour le principal [Premier League] prix.

«Je ne doute pas qu’il le reprendra à un moment donné de sa carrière.»

Messi et Ronaldo ont remporté le Ballon d’Or à plusieurs reprises

Lorsqu’on lui a demandé si Foden pouvait remporter le Ballon d’Or, McCoist a répondu: “S’il continue comme il le fait, oui.”

Le prix individuel le plus prestigieux du football a été remporté par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldinho dans le passé et McCoist pense que le nom de Foden ne serait pas déplacé parmi l’élite du football un jour.

«Je pense qu’il est si bon, je le fais vraiment. Il est magique », a poursuivi McCoist.

«Il sort d’une récolte avec votre [Jack] Grealishs, [James] Maddisons, Mason Mounts et les garçons comme ça – ils sont magiques.

«Foden vient de se mettre en tête. Foden est celui qui est juste au sommet en ce moment. “