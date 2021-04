Phil Foden a été pressenti pour devenir le joueur vedette du championnat d’Europe reprogrammé cet été suite à ses exploits en Ligue des champions.

La star de Manchester City était à son meilleur en aidant son équipe à une victoire 2-1 contre le Borussia Dortmund à l’Etihad.

Foden a caressé le ballon dans le coin peu de temps après que Marco Reus a annulé le premier match de Kevin De Bruyne

Le joueur de 20 ans a obtenu le but décisif, mais c’est son jeu global qui a impressionné beaucoup, avec Darren Bent de talkSPORT comparant Foden à une légende de Man City.

Bent a déclaré à talkSPORT: «Il était brillant, sensationnel. Son toucher et la façon dont il bouge son corps, il est comme un mini David Silva.

«Mais il porte probablement plus une menace de but que Silva. David Silva en possession cependant, personne de mieux.

«Phil Foden ressemble juste à un joueur, prend le ballon dans le demi-tour, un-deux et quand il a marqué, on pouvait voir le relief sur son visage, il n’était pas en colère mais on pouvait dire qu’il pensait: ‘J’aurais dû marqué avant cela ».

Foden a 12 buts et neuf passes dans toutes les compétitions pour Man City cette saison

«Il doit partir pour l’Angleterre. Nous n’avons personne d’autre qui est comme ça.

Tony Cascarino ne doute pas que le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, lancera Foden cet été.

L’animateur de talkSPORT Weekend Breakfast Sports a de grands espoirs pour Foden à l’Euro 2020, affirmant qu’il pourrait même être le joueur du tournoi.

Et les choses ne feront que s’améliorer pour Foden au niveau des clubs, selon Cascarino.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que non seulement il deviendra un habitué de l’Angleterre, mais j’irai jusqu’à dire qu’il pourrait être le joueur vedette de ce tournoi », a expliqué Cascarino.

Foden n’a que six sélections seniors en Angleterre à son nom, mais Cascarino pense qu’il peut être une star lors des prochaines finales

«Quand il avait moins de 17 ans, il a remporté la Coupe du monde avec l’Angleterre et il a été élu joueur du tournoi. Cela se fait à un rythme très lent.

«Cela ressemble à de petits pas pour lui, mais la saison prochaine, il va faire des bonds. Parce qu’à part les blessures, il va être un talent exceptionnel pour la saison prochaine.

«Si vous jouez régulièrement pour Man City, ce qu’il fera la saison prochaine, avec la façon dont ils jouent, il brillera, cela ne fait aucun doute.