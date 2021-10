Phil Foden continue de grandir à Manchester City

26/10/2021 à 09h00 CEST

milieu de terrain de Manchester City, Phil Foden, a été décisif dans la victoire (1-4) contre Brighton & Hove Albion avec deux buts et une passe décisive. C’est la première fois que l’équipe des jeunes participe directement à trois buts dans le même match de Premier League avec l’équipe première et sous les ordres de Pep Guardiola, qui a une confiance aveugle en lui et pèse de plus en plus sur le plateau..

Le Britannique, qui a un contrat jusqu’en 2024 et est l’un des plus grands atouts de l’équipe de Manchester, Il est revenu avec style après avoir surmonté divers problèmes physiques: il a participé à neuf matchs et a marqué quatre buts et distribué quatre passes décisives. L’entraîneur de Santpedor lui a donné les clés du centre du terrain et sa qualité dans la zone des trois quarts est incontestable.

3 – Phil Foden a été directement impliqué dans trois buts (deux buts, une passe décisive) dans un seul match @PremierLeague pour @ManCity pour la toute première fois. Produit. pic.twitter.com/8gz87Ydul5 – OptaJoe (@OptaJoe) 23 octobre 2021

L’équipe de jeunes du club anglais est douce après la reprise du football de club une fois la deuxième pause de l’équipe nationale de la saison terminée: il a marqué deux buts et deux passes décisives et a été la clé des trois victoires de Manchester City, ce qui le maintient troisième de la Premier League et deuxième de la Ligue des champions.

Manchester City, dans la tornade de Liverpool et Chelsea

Les hommes de Pep Guardiola ont ajouté 10 des 12 derniers points du championnat britannique et occupent la troisième place avec 20 points, un point de moins que Liverpool et deux de moins que Chelsea. Précisément, les trois équipes sont les principaux prétendants au titre cette saison, avec l’autorisation de Manchester United, qui traverse une crise de résultats, mais possède l’une des équipes les plus talentueuses du tournoi.

L’équipe skyblue est aussi l’un des grands candidats de la Ligue des Champions : Finaliste la saison dernière après avoir perdu contre Chelsea de Thomas Tuchel en finale par le minimum, ils débutent parmi les favoris dans les pronostics avec Chelsea, le PSG et le Bayern.