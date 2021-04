Phil Foden, de la carrière pour toucher le ciel de Manchester avec Guardiola

07/04/2021 à 13:44 CEST

Phil Foden réalise le rêve de chaque enfant qui enfile des bottes et prend ses premières touches avec un ballon, bien plus gros que lui. Il est entré dans la carrière de Manchester City alors qu’il n’avait que 8 ans et, maintenant, à 20 ans, il peut crier dans le ciel de Manchester et célébrer ses propres buts à l’Etihad, où il avait toujours voulu jouer.. Mercredi dernier, il était l’auteur du but qui a donné la victoire à l’équipe «citoyenne». Il l’a marqué à la 90e minute et a servi non seulement à mettre le 2-1 sur le tableau de bord, mais aussi à mettre le mouvement vers les demi-finales sur la bonne voie. Une nuit pour se souvenir, une de plus, dans ce que l’on attend d’une longue et fructueuse carrière.

De la main de Pep Guardiola, qui lui a fait ses débuts à tout juste 17 ans, le jeune talent anglais commence à prendre de plus en plus de galons dans une City qui vise à tout gagner. De passe en passe et de performance en performance, Foden gagne chaque minute que lui donne l’entraîneur catalan. Avec soin, lors de ces derniers cours, il a géré ses opportunités, étant pleinement conscient de son potentiel. Il y a quelques années, c’était ses mots: « Son seul problème est que parfois son entraîneur ne le place pas dans le onze de départ. J’espère que cela pourra s’améliorer à l’avenir. »

Désormais beaucoup plus formé et déterminé, il grandit aux côtés de deux magiciens tels que Kevin De Bruyne et Gündogan. Dans le même ordre d’idées, son entraîneur avait déjà déclaré lors d’une conférence de presse qu’il ne voulait être comparé à personne: « Phil doit être Phil. » Les distinctions qu’il lui a consacrées ne s’arrêtent pas là, puisque, gagnées avec sa performance et après une énorme exposition de football dans un stade comme Anfield, où il a assisté et marqué lors de la victoire « citoyenne », il a reçu ces mots: « Phil est dans un grand moment et avec beaucoup de confiance. Il est clinique devant le but« .

Un manuel 10, ou un faux neuf à la Guardiola?

« Il peut jouer au milieu, il peut jouer ailier, il peut jouer dans une fausse position de neuf à l’avant. Il joue très bien, encore une fois au bon moment, il a marqué un but », a déclaré Guardiola. Foden peut occuper n’importe quelle démarcation du milieu de terrain vers le haut, ce qui en fait un joker que tout entraîneur veut avoir, mais que seul un peut apprécier..

Nous verrons où se termine la saison, ou comment elle se situe dans ce qui suit, mais dans une ville où ses joueurs comprennent parfaitement le jeu de la possession, l’Anglais profite de chaque espace pour faire des dégâts aux défenses rivales, soit en filtrant les passes, soit en avançant en conduite. Pep l’a vu depuis longtemps et en est conscient, en effet, il y a quelques années, il a même déclaré que: « Phil est le joueur le plus talentueux que j’ai vu dans ma carrière d’entraîneur ». Il la peaufine et il brille.

Il est de City, il est à l’endroit qu’il veut être, avec l’entraîneur idéal et avec la future projection nécessaire pour devenir l’un des meilleurs footballeurs du monde. Prétendu par les meilleures équipes du continent, Madrid l’a toujours eu à son agenda, mais comme l’a prévenu l’ancien entraîneur de Barcelone en 2019: « Il est le seul joueur qui ne peut être vendu en aucune circonstance, le seul. Pas même pour 500 millions d’euros. Phil ne va nulle part parce que Phil est City », pour terminer en précisant que:« Nous savons qui sera notre nouveau magicien quand Silva partira ».

Le canari parti en été et sans lui, Foden tentera, au moins, d’égaler la performance de l’une des légendes de la boîte « citoyenne ». À l’heure actuelle, rien qu’en chiffres, Silva, à sa meilleure saison, a inscrit 29 buts en une saison. L’Anglais, jusqu’à présent cette année, l’a déjà fait en 21, ajoutant 12 buts et 9 passes décisives.

Dans un Premier qui semble pratiquement fermé, une Ligue des champions où grâce à leurs performances (il a joué 88% des minutes) ils ont leur présence en piste en demi-finale, la finale de l’EFL à l’horizon, ils disputeront bientôt les demi-finales de la FA Coupe, ajoutée aux 21 victoires consécutives que l’équipe a remportées, City et Foden chercheront à clôturer une année qui, si elle continue ainsi, sera un rêve et les consacrera. Encore une fois, que pourrait demander de plus un footballeur quand il avait 8 ans et qu’il a revêtu les couleurs bleues pour la première fois?