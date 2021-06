Phil Foden devrait être exclu du prochain match des 16 derniers matchs de l’Angleterre à l’Euro 2020 car ” vous ne pouvez pas toucher Bukayo Saka, Jack Grealish ou Raheem Sterling “, déclare Andros Townsend

Andros Townsend pense que Phil Foden doit se contenter d’une place sur le banc pour le prochain match de l’Angleterre lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020.

L’ailier de Crystal Palace a été extrêmement impressionné par la performance des Three Lions contre la République tchèque hier soir, Raheem Sterling marquant lors d’une victoire 1-0, ce qui était plus confortable qu’il n’y paraît.

Andros Townsend pense que Phil Foden devrait être exclu du onze de départ anglais pour son prochain match de l’Euro 2020

Après avoir réussi un match nul 0-0 contre l’Écosse à Wembley, les supporters étaient désespérés de voir une performance offensive plus vive des Three Lions lors de leur dernier affrontement dans le groupe D.

Et ils ont livré, certainement en première mi-temps, avec un affichage offensif plus déterminé et plus concentré dans lequel l’adolescent d’Arsenal Bukayo Saka a joué.

Le joueur de 19 ans s’est associé à Jack Grealish pour préparer Sterling pour son but vainqueur, lors d’une autre sortie impressionnante pour le capitaine d’Aston Villa également.

Et Townsend a insisté sur le fait que Gareth Southgate doit garder Grealish, Sterling et Saka dans son onze de départ pour le prochain match, ce qui signifie – malheureusement – ​​que Foden doit être le seul à ne pas participer.

“C’est vraiment difficile”, a déclaré Townsend lors de l’émission Euro Breakfast de mercredi.

Les Tchèques n’ont pas pu s’approcher de Saka en première mi-temps

“Dans des circonstances normales, vous regardez sur papier et dites que Sterling devrait malheureusement abandonner, mais il a marqué nos deux buts, il a bien joué et je pense qu’il doit commencer.

« Autant j’aime Phil Foden et je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe et devrait être l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe, pour le moment il doit être celui qui abandonne. Je ne vois pas d’autre moyen.

«Je sais que c’est fou de dire ça, mais vous ne pouvez pas laisser tomber Grealish, vous ne pouvez pas laisser tomber Saka et sous la forme actuelle, vous ne pouvez pas laisser tomber Sterling.

“Le fait que Gareth ait donné à Jack le maillot n°7, cela vous dit qu’il savait qu’il jouerait un grand rôle dans ce tournoi.

«Dans le premier match, il voulait aller avec ses joueurs éprouvés et de confiance, les joueurs auxquels il est fidèle et il sait l’avoir fait pour lui, mais il savait qu’au fur et à mesure du tournoi, Jack jouerait un rôle énorme dans cette équipe.

Grealish a réalisé une superbe première mi-temps contre la République tchèque en aidant à préparer Sterling pour son but vainqueur

“Je ne sais pas qui Gareth choisira parmi Foden et Grealish, mais nous avons besoin d’un ailier direct dans l’équipe et Saka l’a prouvé. Il était tout ce dont nous avions besoin hier soir.

“Je ne voudrais pas être Gareth, je vais vous le dire, mais je pense qu’il est maintenant tombé sur une équipe qui peut non seulement produire dans le dernier tiers, mais peut impliquer davantage Harry Kane dans le jeu, car il c’était hier soir.

Townsend a également soutenu Southgate dans sa décision de choisir Saka contre Jadon Sancho, qui est sorti du banc contre les Tchèques pour ses premières minutes du tournoi.

La feuille d’équipe divulguée avant le match mettant en vedette Saka contre Sancho a suscité une réaction perplexe des fans anglais, avec des questions sur les raisons pour lesquelles le patron anglais n’a pas donné une chance à l’as du Borussia Dortmund cet été.

Le manque de temps de jeu de Sancho à l’Euro 2020 a fait se gratter la tête de nombreux fans

Sancho a remplacé Saka pour les six dernières minutes de la victoire contre la République tchèque

Sancho a terminé la saison dernière avec 16 buts et 20 passes décisives en 38 matchs pour son club allemand, et n’a encore joué que six minutes de la campagne anglaise jusqu’à présent.

Mais Townsend a suggéré que son attitude à l’entraînement pourrait être la raison.

Il a ajouté : « Les gens disaient : ‘Jadon Sancho devrait jouer’ et ‘Gareth Southgate ne sait pas ce qu’il fait’, ‘pourquoi joue-t-il Saka’ – mais c’est pourquoi.

« Gareth voit ces joueurs tous les jours à l’entraînement. Nous voyons Jadon Sancho sur YouTube ou peut-être sur une feuille de statistiques, mais nous n’avons pas le luxe de le regarder à l’entraînement tous les jours.

“Gareth pensait que Saka méritait mieux un début et il a eu raison car pour moi, il était le meilleur joueur sur le terrain.”