Phil Foden doit jouer à l’Euro 2020, déclare Kevin De Bruyne, qui pense que l’Angleterre est l’un des favoris et conseille à son coéquipier de jouer pour Man City et Three Lions pour les 15 prochaines années.

Kevin De Bruyne ne doute pas que son coéquipier de Manchester City, Phil Foden, est prêt à jouer un rôle majeur pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Foden n’a que six sélections en Angleterre à son nom, mais beaucoup pensent qu’il est prêt à conduire le pays à la gloire européenne

Foden répond à tout le battage médiatique qui l’entoure, émergeant comme un joueur essentiel pour City à seulement 20 ans dans ce qui s’annonce comme une saison historique pour eux.

Beaucoup sont très enthousiasmés par ce que Foden peut faire pour City and the Three Lions, le joueur de 20 ans étant déjà comparé à Paul Gascoigne et Bobby Moore.

De Bruyne, qui pense que l’Angleterre est l’un des favoris pour remporter le tournoi de cet été, ne ressent pas le contraire et invite Foden à jouer pour le club et le pays au cours des 15 prochaines années.

«Il va certainement partir, n’est-ce pas? a ri De Bruyne dans une interview exclusive avec talkSPORT, interrogé sur Foden jouant aux Euros.

De Bruyne a fait l’éloge de Foden dans une interview exclusive avec talkSPORT

«Si vous jouez pour notre équipe, je pense que vous devriez certainement être choisi pour l’équipe d’Angleterre.

«J’ai eu de nombreuses conversations avec les Anglais et je dis que si vous regardez votre équipe, vous devriez de toute façon être l’un des favoris pour l’Euro.

«Phil ne fait pas exception, il a un grand rôle à jouer même si ce n’est pas cet Euros.

“Peu importe [Gareth] Southgate le fait, il va l’avoir pendant les 15 prochaines années et ce sera la même chose pour City, donc vous devriez être très heureux de pouvoir avoir un gars comme Phil qui joue pour le club et le country pour l’avenir.

Ça va être une promenade en regardant ce mec

Foden est un batteur du monde émergent, tandis que De Bruyne est très bien établi. Mais il n’est pas trop inquiet de savoir où il se classe parmi les meilleurs au monde.

“Il est difficile de dire où, c’est une opinion subjective à avoir”, a ajouté De Bruyne, lorsqu’on lui a demandé où il s’était placé dans la liste des grands joueurs. «Mais la façon dont je joue depuis longtemps, je pense que je suis au sommet des joueurs de football.

«Si vous êtes parmi les 100 meilleurs joueurs du monde, c’est incroyable. Combien de footballeurs avons-nous dans le monde?

«Les gens changent rapidement d’avis sur la forme ou sur l’absence de forme, mais je pense que depuis que j’ai joué à Wolfsburg jusqu’à présent, j’ai constamment joué à un haut niveau pour mon club et mon pays.

«C’est la seule chose que je peux faire et je peux laisser tout le monde parler des classements et de tout le reste et quel que soit le résultat, je suis d’accord.»

De Bruyne est un grand Man City et Premier League

