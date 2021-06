Phil Foden envoie un message au capitaine anglais Harry Kane sur les difficultés de l’Euro 2020

La star anglaise Phil Foden est convaincue que Harry Kane sera bon à l’Euro 2020 (Photo: .)

Phil Foden a dit à Harry Kane de “continuer à être lui-même” et a soutenu le capitaine anglais pour faire taire ses sceptiques lors des Championnats d’Europe de cet été.

Kane, 27 ans, a été remplacé vers la fin de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Croatie avant de ne durer que 74 minutes après le match nul et vierge de vendredi contre l’Écosse et l’attaquant n’a jusqu’à présent pas réussi à enregistrer un seul tir cadré lors du tournoi.

Cependant, Gareth Southgate a confirmé que l’attaquant de Tottenham conserverait sa place dans le onze de départ lorsque les Three Lions reviendront à l’action pour leur dernier match du groupe D contre la République tchèque mardi soir.

La star des Spurs – qui a remporté le prix du Soulier d’or lors de la Coupe du monde 2018 – sera sans aucun doute désespérée de retrouver la forme et Foden est convaincu que son coéquipier sera bon “le plus tôt possible”.



Kane n’a pas encore enregistré de tir cadré lors du tournoi (Photo: .)

“Je le vois concentré à 100% chaque jour à l’entraînement, voulant s’améliorer”, a déclaré le jeune d’Angleterre et de Manchester City à talkSPORT.

«Il est toujours le premier dans le gymnase et il est un excellent exemple pour tous les autres joueurs.

“Ça va sûrement arriver plus tôt que tard, donc il doit juste continuer à être lui-même.”



Les hommes de Southgate progresseront en tant que vainqueurs de groupe avec une victoire sur la République tchèque (Photo: .)

L’arrière latéral anglais Kieran Trippier a également apporté son soutien à Kane lorsqu’il a été interrogé sur les performances de son coéquipier lors d’une conférence de presse dimanche.

“Avec H, il travaille si dur pour l’équipe et les gens pourraient ne pas reconnaître ce qu’il fait en dehors du ballon”, a déclaré le défenseur de l’Atletico Madrid aux journalistes.

«Je crois en Harry et je sais qu’il marquera des buts, mais c’est aussi le travail qu’il fait pour l’équipe que certaines personnes pourraient ne pas voir.

“Ses chances viendront et il marquera certainement des buts.”



Kane a été remplacé par Rashford après seulement 74 minutes contre l’Écosse (Photo: .)

S’adressant à ITV Sport, l’entraîneur-chef anglais Southgate a exhorté les fans à être patients avec Kane et a insisté sur le fait que l’attaquant restait le “joueur le plus important” de son équipe.

“Dans l’un des matchs où nous étions déjà en tête, nous avions besoin d’énergie pour appuyer et garder la tête, nous n’avions pas besoin d’un but supplémentaire”, a-t-il déclaré.

« Harry pendant la Coupe du monde a fini par jouer beaucoup de football, nous avons pensé que nous devions gérer un peu cette charge cette fois et nous avons de bonnes options sur le banc pour amener les gens dans le match.

Plus : Football



“Mais c’est notre joueur le plus important, cela ne fait aucun doute.

“Vous n’avez qu’à regarder son record de buts avec nous pour voir l’importance pour l’équipe.”

PLUS : Rob Page, Gareth Bale et Aaron Ramsey défendent Ethan Ampadu après la défaite du Pays de Galles à l’Euro 2020 contre l’Italie

PLUS : Wayne Rooney claque les fans anglais qui ont hué les joueurs après le match nul de l’Écosse à l’Euro 2020

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();